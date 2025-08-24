Gianluigi Donnarumma se ha asociado con un traslado al Manchester United y Man City en medio de PSG -Exit -links

Gianluigi Donnarumma está vinculado al Manchester United y la ciudad este verano (Imagen: Etualo Hara/Getty Images)

El portero de Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, parecía despedirse de los fanáticos del club a medida que se intensifican un traslado al Manchester United y al Manchester City. Ambos clubes han tenido que lidiar con diferentes problemas con la especulación sobre sus porteros.

Andre Onana y su diputado Altay Bayindir cometieron errores durante su carrera. Mientras tanto, la ciudad se ha asociado con el tapón ganador de la Liga de Campeones, a pesar del desembarco de la ex Academy Prast James Trafford.

A pesar de sus heroicos hechos para los gigantes franceses, Luis Enrique ha tomado medidas drásticas con respecto al portero que condujo a especulaciones en torno a su futuro con el PSG. Las imágenes surgieron el viernes por la noche después de su victoria por 1-0 sobre Angers, dándole a Donnarumma un héroes.

El italiano parecía luchar contra las lágrimas cuando los seguidores lo sintieron y lo acosaron.

Está vinculado a un traslado a la Premier League con Chelsea, también suministrado, de acuerdo con sus propios problemas de portero.

Ederson se asoció con una salida que pondría fin a su capítulo cargado de trofeos en el estadio Etihad.

El gigante turco Galatasaray está entusiasmado, mientras que las fuentes de la ciudad no han negado un posible paso para Donnarumma.

James Trafford debutó en la victoria 4-0 sobre Wolves en el día inaugural de la temporada. Hablando para la visita del sábado desde el Tottenham Hotspur, Pep Guardiola dijo: «Decidiremos esta noche después de la cena.

«Los nuevos jugadores siempre traen energía e ideas.

«James trae su infancia y deseo de jugar en el club donde creció y estamos contentos con la actuación [against Spurs] Pero es solo el primer juego. Simplemente para ser consistente en el primer partido y hacerlo mejor contra las espuelas. «

En Old Trafford se habló sobre un nuevo guardián inicialmente iniciado en enero y para Onana perdió la mayor parte de la temporada anterior con una lesión en los isquiotibiales, pero Ruben Amorim podría verse obligado a llevarlo de regreso al redil después del precioso error de Bayindir el domingo pasado.

Informes que surgieron esta semana en torno a un posible movimiento para la arquera belga altamente valorada Senne Lammens. Se sugirió que estaba cerca del acuerdo de condiciones personales sobre una mudanza a United.

