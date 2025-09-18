Gianluigi Donnarumma hace que contarle a Man United Admission después de un comentario ‘criminal’

Manchester City se mudó a Gianluigi Donnarumma al final del verano y firmó al portero de Paris Saint-Germain, pero el italiano también estaba conectado con los rivales Manchester United

Gianluigi Donnarumma afirma que el Manchester City era su «única opción», a pesar del interés del Manchester United. El arquero italiano se mudó a fines de la ventana de transferencia de verano al estadio Etihad desde Paris Saint-Germain.

City pagó alrededor de £ 26 millones para firmar a Donnarumma, que se estableció como un reemplazo para Ederson, con el brasileño que se mudó al lado turco Fenerbahce. Los rivales de la ciudad se conectaron con un movimiento para Donnarumma cuando buscaban una actualización en Andre Onana, porque finalmente también fue a Turquía.

Pero se pronunció sobre su traslado a la Premier League, Donnarumma ha revelado que solo quería sellar un cambio al Etihad. Hablando por la colisión de la Liga de Campeones de la Ciudad con Napoli, dijo: «Estaba muy claro, mi deseo era llegar aquí.

«Esa era mi única opción, todo lo que quería. Mi única opción era venir aquí … así que estoy feliz de estar aquí en la ciudad y ser parte de este fantástico equipo.

«Antes del verano sabía que la ciudad estaba muy interesada en mí, la relación se fortaleció después de la Copa Mundial del Club.

«Sabía que el entrenador insistió aquí en mi llegada, todos me querían aquí, me enorgullecía mucho ver una demostración de afecto. No dudé en venir aquí con gran alegría y entusiasmo».

Donnarumma, de 26 años, se mudó a la ciudad después de un encantamiento de gran éxito con un PSG del lado francés. Después de unirse a AC Milan al equipo italiano, ganó cuatro títulos de Ligue 1 y ayudó al club a reclamar su primer título de la Liga de Campeones.

Dados los problemas que United tuvo entre los palos esta temporada, Red Devils -icon Paul Scholes afirmó que era una gran supervisión que sus antiguos empleadores no estén dando un paso serio. ‘No creo que la calidad esté ahí [in the side]»Scholes le dijo a la BBC.

«El portero fue un gran problema. Realmente tienen que ir a la competencia de Grimsby para darse cuenta de [André] Onana no es lo suficientemente bueno?

«Si el Manchester United no estaba en el mercado de Gianluigi Donnarumma cuando estuvo disponible, es decir [a] Ofensa criminal. El lado de reclutamiento avanzó. Eso tuvo que ser abordado, pero ¿necesitaba tres? No estoy seguro de si lo hizo. «

Donnarumma ya ha disfrutado de un comienzo positivo en la vida en Manchester y ha mantenido su debut en una lista limpia con una victoria por 3-0 contra United. Y ciertamente esperará continuar contra Napoli, quien admitió a Donnarumma que tiene afecto.

Continuó: «Estoy muy atado a Napoli. Tengo tantos amigos y mi familia que viven allí.

«Estoy entusiasmado con el juego del jueves. Estaría un poco más emocionado si estuviera en Napoli. Mi madre tiene algunos problemas, pero espero que esté de mi lado».

