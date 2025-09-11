Gianluigi Donnarumma explica por qué llegó a Man City como una predicción de Pep Guardiola

Gianluigi Donnarumma llegó a Man City desde PSG a principios de este mes

Gianluigi Donnarumma después de la victoria de Italia sobre Israel (Imagen: (Claudio Villa – Figc/Figc a través de Getty Images)))

Gianluigi Donnarumma se ha fijado en ganar la Liga de Campeones con Manchester City. El jugador de 26 años había estado buscando el movimiento correcto después de su omisión del equipo de la Supercopa de Paris Saint-Germain le dejó en claro que ya no era su guardián de primera elección.

A pesar de los lazos con el Manchester United, Donnarumma se mudó al Etihad a principios de este mes por una tarifa desconocida, con un contrato de cinco años. Y hablando en su entrevista después de llegar a Pep Guardiola, Donnarumma reveló que el levantamiento de la Liga de Campeones en la ciudad sería un sueño hecho realidad.

Él dijo: «Creo que la Liga de Campeones es el mejor trofeo para un jugador de fútbol. Fue una emoción indescriptible.

«Tenemos el partido contra Napoli, lo cual es difícil, pero todos los juegos son difíciles. Napoli tiene un equipo fuerte. Los conozco, tengo muchos amigos allí, pero no hay partidos fáciles en la Liga de Campeones.

«Tenemos que pensar en el juego por juego y darlo todo lo que tenemos hasta el final y dar el 110%. Espero llegar lo más posible en la Liga de Campeones, pero ahora tenemos que pensar después del juego después del juego y al final veremos dónde vendremos».

Antes de continuar: «Es uno de nuestros objetivos que no lo voy a ocultar. Levantar el trofeo de la Liga de Campeones con City sería un sueño para mí. Es uno de nuestros objetivos.

«Como dije, tenemos que trabajar con calma y duro y tenemos que pensar en el juego, como dije.

«Pero junto con el entrenador y el personal, estoy convencido de que podemos llegar lejos. Pero ahora tenemos que trabajar humildemente y pensar en el juego por juego».

Donnarumma fue el séptimo y el último firma del verano de la ciudad y llevó su gasto total a £ 185.8 millones, y reemplaza a Ederson, quien se mudó a Fenerbahce a principios de este mes.

«Estoy muy emocionado», dijo el internacional de Italia en movimiento. «Vine aquí con toda mi familia y este mi primer día en el club y mis primeras emociones son que parece una familia real: todos sonríen y estoy feliz y orgulloso y no puedo esperar a esta nueva aventura.

«Estoy muy orgulloso de estar aquí en uno de los mejores clubes del mundo: han tratado de firmarme, por lo que todo ha sido más fácil y estoy muy emocionado de estar aquí.

«Este es un club con mucha historia detrás y tiene hambre de la victoria. Sé que hay mucha responsabilidad, pero estoy orgulloso de ayudar al club a continuar ganando juntos.

«Jugar en la Premier League con Manchester City es una gran emoción para mí y estoy listo para este desafío. Siempre he soñado con jugar en la Premier League, porque es la mejor competencia del mundo.

«Para un jugador, creo que llegar a la Premier League es el máximo para su carrera, es por eso que estoy realmente feliz de estar aquí, estoy dispuesto a subir al campo para este club que ha intentado tanto firmarme y espero poder pagar esa confianza».

Antes de agregar: «Siempre lo he seguido [Man City] Con mucho gusto. Veo todo a mi alrededor como el centro de entrenamiento y el estadio, son fantásticos.

«No se puede decir cuáles son los valores del club hasta que realmente lo ve con sus propios ojos. Los edificios y el personal aquí son fantásticos, así que estoy orgulloso de estar aquí y estar feliz con la elección que hice y espero hacer historia aquí y ganar la mayor cantidad posible de trofeos como sea posible, ese es mi objetivo».

Cuando se le pidió que trabajara con Guardiola, Donnarumma admitió: «Creo que su historia está hablando por él. El hecho de que él me quisiera aquí es una razón para estar orgulloso.

«Es una emoción indescriptible. Al ser entrenado, creo que es mejor para un jugador de fútbol. No puedo esperar para seguirlo e ir al campo con él.

«Estoy seguro de que me ayudará mucho y haremos grandes cosas juntos esta temporada y en los próximos años. Como dijimos, ha sido una era de increíble éxito aquí».