Gianluigi Donnarumma emite una declaración sobre PSG -ballingsChap en medio de la especulación de transferencia del Manchester United

como rumor objetivo Gianluigi Donnarumma emite una declaración sobre su futuro

Gianluigi Donnarumma de Paris Saint-Germain (Imagen: Foto de Etsuo Hara/Getty Images)

El portero de Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma, asociado este verano con un traslado al Manchester United, emitió una declaración sobre su futuro después de haber sido omitido del equipo de Luis Enrique para la final de la Supercopa de la UEFA contra el Tottenham el miércoles.

El Italia Internacional tiene otro año sobre su contrato en los Príncipes Parc des y tuvo la propina para abandonar el club este verano. El PSG ya ha firmado a Lucas Chevalier de la Ligue 1 Rivals Lille, y se espera que el francés asumiera el papel inicial para la nueva temporada.

United pertenece a varios clubes europeos que están vinculados al jugador de 26 años, porque las dudas continúan creciendo durante su futuro en el PSG. Sin embargo, un informe reciente de The Daily Mail sugiere que un guardián no es actualmente una prioridad para el Manchester Club, y se ha jugado sobre el interés en el PSG -Outcast.

Dicho esto, el futuro de Donnarumma en la capital francesa parece insostenible, y su reciente explicación se lee como una despedida para el club y sus seguidores, lo que sugiere fuertemente que la decisión de irse puede no haber sido suya. «Para los fanáticos especiales de París», escribió.

«Desde el primer día que llegué, di todo para ganar mi lugar y defender el objetivo de Paris Saint-Germain al lado del campo. Desafortunadamente, alguien ha decidido que ya no puedo ser parte del grupo y contribuir al éxito del equipo. Estoy decepcionado y desanimado.

«Espero tener la oportunidad de mirar a los fanáticos a los ojos nuevamente a los Príncipes Parc des y decir adiós como debería hacerse. Si eso no sucede, quiero que sepa que su apoyo y afecto significan el mundo para mí, y nunca lo olvidaré.

«Siempre tomaré el recuerdo de todas las emociones, las noches mágicas y de ustedes, que me sintieron en casa. Para mis compañeros de equipo, mi segunda familia, gracias por cada pelea, cada sonrisa, cada momento que compartimos. Siempre serán mis hermanos.

«Jugar para este club y la vida en esta ciudad ha sido un gran honor. Gracias, París».