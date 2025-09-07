Manchester City completó la transferencia del día de la fecha límite para el portero del PSG Gianluigi Donnarumma mientras vendía Ederson a Fenerbahce

Gianluigi Donnarumma representado en el servicio internacional el día que llegó a Manchester City (Imagen: Claudio Villa – Figc/Figc a través de Getty Images)

El nuevo portero de Manchester City, Gianluigi Donnarumma, ha insinuado que está entusiasmado de jugar en el mismo equipo que escupe a Erling Haaland después de completar su movimiento del Día de la fecha límite al Estadio Etihad.

El italiano llegó al radar de la ciudad durante la ventana de transferencia de verano después de que quedó claro que Pep Guardiola observó una gran revisión del departamento de guardianes. Después de que Blues ha secuestrado la oferta del Newcastle United en James Trafford, parecía que City había hecho todas sus cosas en esa área.

Sin embargo, una vez que quedó claro que el estímulo anterior Nierson probablemente estaría afiliado a Fenerbahce, surgió la oportunidad de firmar a Donnarumma. El jugador de 26 años ingresó el último año de su contrato en Francia y los titulares de la Liga de Campeones ya habían firmado a un nuevo portero de primera elección en Lucas Chevalier.

Las conversaciones entre PSG y Donnarumma sobre un nuevo contrato se rompieron, porque los gigantes franceses no estaban dispuestos a mejorar significativamente las condiciones de su acuerdo actual. Finalmente, City pudo recoger el Schotstopper por £ 26 millones.

Donnarumma fue bienvenido en el estadio Etihad en las redes sociales por Haaland, e insinuó que estaba en el mismo camerino que el noruego. «Finalmente jugaremos al hermano Erling juntos», escribió en Instagram después de compartir el mensaje de bienvenida del delantero.

Gianluigi Donnarumma envía un mensaje a Erling Haaland

Para la ciudad, el Derby de Manchester de la próxima semana no puede llegar pronto después de las derrotas consecutivas en la Premier League. Guardiola, sin embargo, tendrá dolor de cabeza mientras decide quién comenzará en la portería.

Trafford ha sido hasta ahora la primera opción esta temporada, pero estaba en el error de la derrota contra Tottenham y estaba sujeto a Brighton. Donnarumma no ha jugado un juego competitivo desde la última derrota de la Copa Mundial del Club en Chelsea Mid -July.

Durante ese torneo, el italiano tenía no menos de cinco sábanas limpias en siete actuaciones.

