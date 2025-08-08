Gianluigi Donnarumma al Manchester United Transfer más como el Acuerdo de PSG Reach

Manchester United está en el mercado para otro arquero antes de que esta ventana de transferencia de verano esté cerrada, y Gianluigi Donnarumma estaría a punto de estar disponible

Manchester United se le atribuye un interés en Gianluigi Donnarumma (Imagen: Getty Images)

Según los informes, Gianluigi Donnarumma es un candidato para abandonar el Paris Saint-Germain después de que los ganadores de la Liga de Campeones habían llegado a un acuerdo para el portero de Lille, Lucas Chevalier.

Manchester United está vinculado a la firma de un nuevo portero cerrará la ventana de transferencia este verano. Son un club al que se le atribuye un interés en el internacional de Italia.

Donnarumma solo tiene una temporada sobre su contrato con PSG, que sigue siendo el mismo trato que cuando llegó a una transferencia gratuita hace cuatro años después de salir de Milán. Chevalier ahora podría convertirse en el nuevo número uno en el club.

El periódico deportivo francés L’Equipe afirma que el Club de París quiere cerrar un acuerdo, para que el internacional francés estaría disponible para la Supercopa de la UEFA el miércoles, cuando juegan a los ganadores de la Europa League, Tottenham Hotspur. Se dice que el PSG paga aproximadamente £ 35 millones, más agregar -OUn, para Chevalier, con ahora solo los detalles más finos que deben completarse.

Después de firmar a Renato Marin de Roma a principios de este verano, la publicación reconoce que Donnarumma es un candidato para irse. Sin embargo, afirman que el jugador no solo aceptará el primer proyecto.

Arnau Tenas y Matvei Safonov también son guardianes que pueden irse. Este último no querría un retroceso después de 17 actuaciones durante su temporada de debut en el club.

El entrenador en jefe de United, Ruben Amorim, evaluó recientemente el departamento de club. ‘Creo que incluso cuando hablas de Andre [Onana]Puedes ver a los guardianes … incluso Tom [Heaton] Es más delgado, él es otro arquero; Altay [Bayindir] Fue realmente bueno, y Onana mejora, como los otros niños, este año. «

Onana está convencido de que está apto para el primer partido de United de la nueva temporada de la Premier League contra el Arsenal en Old Trafford. El portero se perdió la mayor parte de la pretemporada con una lesión en los isquiotibiales.

