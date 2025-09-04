Manchester City atrajo al portero italiano Gianluigi Donnarumma el día de la fecha límite y habló sobre la transferencia.

Gianluigi Donnarumma ha hablado sobre su mudanza del Día de la fecha límite a Manchester City

Gianluigi Donnarumma dijo que era una «emoción indescriptible» para ser buscada por Pep Guardiola después de completar su traslado de £ 26 millones al Manchester City el día de la fecha límite.

El joven de 26 años se unió a Paris St-Germain después de que Luis Enrique lo prohibió, pero City insistió en su firma en las últimas semanas de la ventana de transferencia cuando trabajaron en un acuerdo para vender a Ederson a Fenerbahce.

La llegada de Donnarumma indica un cambio de estilo potencial en Doel Voor Stad, por lo que Nierson es probablemente el portero principal del mundo con la pelota a sus pies, mientras que el italiano es más un no más tradicional. 1. Produjo una serie de impresionantes rescates para ayudar al PSG a ganar la Liga de Campeones la temporada pasada.

Durante el servicio internacional con Italia, Donnarumma habló con Italia y jugó todas las preocupaciones sobre su capacidad de contribuir al juego de construcción de la ciudad, y dijo que quería firmar a Guardiola desde el momento en que el interés del club quedó claro.

«Si un club lo busca tan fuertemente como una ciudad, esto significa que ha trabajado bien y que uno de los entrenadores más fuertes del mundo, como Guardiola, es una emoción indescriptible», dijo.

«Siempre me entrené bien y no podía esperar para convertirme en miembro de la ciudad porque realmente me querían, el entrenador realmente me quería, y eso me hizo sentir orgulloso. Ser tan buscado por el mejor club del mundo me hace sentir orgulloso, pero también muy emocional y feliz».

La decisión de la ciudad de perseguir a Donnarumma ha levantado algunas cejas, dadas esas diferencias estilísticas entre el antiguo número 1 del club y la nueva llegada.

Pero el ex tapón del AC Milan insistió en que estaba convencido de que podía adaptarse y aprender nuevos trucos y que la decisión de Guardiola de penetrarlo en el volumen.

«Cada entrenador toma sus propias decisiones, no sé las razones, pero estoy orgulloso de ser entrenado por Guardiola, quien ha ganado tanto y es uno de los mejores del mundo», dijo Donnarumma.

«Siempre trato de ayudar al equipo y hacer lo que el entrenador me pide. Hago todo; siempre puedes mejorar todo, pero con respecto a lo que el entrenador me pide, trato de mejorar. Estoy seguro de que estamos haciendo un gran trabajo con Guardiola.

«Debido a que comencé a jugar a las 4 pm hasta hoy, siempre he hecho grandes cosas. Los errores siempre sucederán, pero creo que he logrado grandes cosas».

A pesar de las actuaciones de Donnarumma en el camino a la corona europea de la temporada pasada, Enrique tomó la despiadada decisión de derivarlo esta temporada y firmar a Lucas Chevalier de Lille, lo que indica su propio cambio de estilo a un portero que tiene más confianza con la pelota a sus pies.

Antes del partido inaugural de la temporada de la temporada, Donnarumma recibió una deliciosa despedida del Parc des Princes y dijo que no era un resentimiento sobre la forma en que su tiempo terminó en el club.

«Siempre he tenido una excelente relación con el entrenador», dijo. «Estuvo inmediatamente conmigo desde los primeros días del campo de entrenamiento. ¿Decepcionado? No lo sé. Todos toman sus propias decisiones.

«El entrenador tiene el poder de decidir, pero tener el apoyo de todos, especialmente mis compañeros de equipo, me hizo darme cuenta de lo que le había dado al PSG, y creo que eso es lo más importante.

«Porque después de que el fútbol se quede, esto es: conocer el afecto de toda el área, de mis compañeros de equipo, me enorgulleció de lo que dejé atrás».