Gianluigi Donnarumma a Man City Transfer más mientras las intrigas continúan

Manchester City aún podría firmar a Gianluigi Donnarumma este verano, pero hay confusión sobre su situación de portero.

Gianluigi Donnarumma recibió una gran despedida al PSG el viernes por la noche

Manchester City está esperando claridad para el futuro de Edelson antes de un posible paso para el portero Gianluigi Donnarumma en París.

City ha negado las afirmaciones de que han acordado las condiciones personales con el internacional italiano de 26 años, porque consideran una renovación completa de su departamento de portero este verano.

El Blues solo hará un movimiento para la parada del PSG cuando Edersone salga del club. La oferta de Galatasaray para el jugador de 32 años fue rechazada, pero aún podrían regresar para un jugador con otro año restante en su contrato.

Ederson estaba en el banco por la derrota de City Against Tottenham el sábado, con James Trafford un segundo comienzo consecutivo después de su movimiento de £ 27 millones de Burnley.

Trafford cometió un error para el segundo gol de los Spurs y después del juego, Pep Guardiola insistió en que nada en la selección debería leerse en términos de su no. 1 esta temporada.

Existe el potencial de un cambio en el objetivo para el viaje del domingo a Brighton, pero gran parte de ellos depende de lo que esté sucediendo con el futuro de Nierson. Galatsaray tiene que regresar con una oferta diferente para una ciudad jugadora está abierta a la venta, ya que solo le queda un año en su contrato.

Si no abandona el club, es poco probable que la ciudad avance con planes de firmar a Donnarumma. El PSG quiere alrededor de £ 40 millones para el portero, pero su mano está debilitada por el hecho de que Luis Enrique ha dejado en claro que el italiano no tiene futuro a largo plazo en el club.

City es el destino más probable de Donnarumma en esta etapa de la ventana, pero los oficiales del club insisten en que la medida no está tan avanzada como las condiciones personales se acuerdan. Se despidió mucho para los Príncipes Parc des viernes por la noche, pero parece no haber establecido un movimiento.

La situación del portero se complica aún más por la lesión de la tercera opción Marcus Bettinelli, como resultado de la cual Stefan Ortega ha dejado el club hasta ahora. Se esperaba que el alemán se fuera este verano después de que Trafford regresó de Burnley.

Con otra semana para salir de la ventana, City esperará encontrar claridad en sus mangueras de portero más temprano en lugar de más tarde.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester City.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de la ciudad al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.