Gary Neville y Mike Dean se enfrentan en vivo por televisión cuando el gol del Liverpool es anulado contra el Man City

El Liverpool vio descartado polémicamente el empate contra el Manchester City, y Gary Neville y Mike Dean compartieron puntos de vista muy diferentes sobre el incidente.

Gary Neville no estuvo de acuerdo con Mike Dean por el gol anulado al Liverpool contra el Manchester City (Imagen: Deportes del cielo)

Gary Neville y Mike Dean tuvieron un acalorado desacuerdo en vivo por Sky Sports después de que el empate de Virgil van Dijk contra el Manchester City del Liverpool fuera polémicamente anulado. La decisión en el campo fue de fuera de juego contra Andy Robertson por interferencia en el juego y Gianluigi Donnarumma fue considerado ciego.

Sin embargo, ese no fue el pensamiento compartido por Neville, ya que el exdefensor de la Premier League creía que debería haber contado.

«Creo que está fuera de la línea de visión del portero», dijo Marcel. «El portero no se acerca a eso. Tenía una vista clara».

Dean, que también forma parte del panel de Sky, no estuvo de acuerdo y dijo que se había tomado la decisión correcta según las reglas actuales.

“Estoy un poco de acuerdo con ustedes”, dijo. «Lo único que diría es que debido a que está en el área chica del área penal, parado frente al portero cabeceando el balón, es una decisión de fuera de juego en el campo, es una decisión de fuera de juego».

Neville no estaba convencido y respondió: «Lo sé, pero creo que está fuera de la línea del portero y el portero tiene una vista clara. Conoces las reglas mejor que yo. Ves a Robertson allí, Van Dijk tiene una vista clara. Puede verlo. No tiene posición para detenerlo. Creo que tiene todo el derecho a estar enojado, Arne Slot».

Dean respondió entonces: «Entiendo lo que dices, pero tal como está escrita la ley ahora, está tan cerca del portero en el área de portería que hay que sancionarlo en fuera de juego». Y Robertson se ha apartado del camino. Está en posición de fuera de juego. Estoy totalmente de acuerdo con la decisión del árbitro de que estaba en fuera de juego».

Neville continuó con sus quejas a medida que se acercaba el descanso, sugiriendo que el gol podría haberse mantenido en pie. Dijo: «¿No hubo un gol hace unas semanas y fue similar a ese? No lo sé. Sólo creo que Donnarumma tiene una visión clara del balón. Robertson está fuera del camino».

Andy Robertson y los jugadores del Liverpool quedaron furiosos (Imagen: (Foto de Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images))

«Mira al final del día, esto no se deshará. Si yo fuera el Liverpool, me sentiría terriblemente afectado». La decisión fue aclarada más tarde por el Match Center de la Premier League el día X.

Su mensaje decía: «#MCILIV – 38′ El VAR revisó y confirmó la decisión del árbitro de fuera de juego y no hubo gol para el Liverpool, con Robertson en posición de fuera de juego y se consideró que realizó una acción obvia directamente frente al portero».

Sin embargo, Slot y los jugadores del Liverpool siguieron furiosos y su estado de ánimo no mejoró cuando Nico González duplicó la ventaja del City justo antes del descanso tras el primer gol de Erling Haaland.

El internacional noruego tuvo un penalti detenido por Giorgi Mamardashvili en los primeros minutos después de cortar a Jeremy Doku. Chris Kavanagh inicialmente no sancionó penalti, pero tras la revisión del VAR se cambió la decisión.

Otra actualización del Premier League Match Center sobre

Desde entonces se han hecho más declaraciones, ya que Micah Richards estuvo de acuerdo con Neville en que el objetivo debería haberse mantenido. Roy Keane, por su parte, se centró más en valorar la actuación del Liverpool en la primera parte, que calificó de «terrible».

Sin embargo, todavía quedan 45 minutos y el Liverpool es más que capaz de remontar. Al City le gustaría terminar el partido y reducir la diferencia con el Arsenal a cuatro puntos.