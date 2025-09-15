Gary Neville tiene el problema Bruno Fernandes de Man United para que Ruben Amorim no pueda resolver

La última noticia del Manchester United como mediocampista luchó para tener un impacto en el Derby de Manchester con United que cayó a una derrota por 3-0 en el estadio Etihad.

Bruno Fernandes no tuvo un gran impacto en la derrota del Manchester United contra el Manchester City. (Imagen: Shaun Brooks – Camera Sport a través de Getty Images)

El ex defensor del Manchester United, Gary Neville, ha esbozado el problema con el capitán del club Bruno Fernandes en el sistema Ruben Amorim.

Fernandes ha sido un talismán para United desde que se unió a Sporting CP en enero de 2020. Pero vio su papel en el cambio de equipo después de la llegada de Amorim la temporada pasada.

El centrocampista se usa en uno de los dos rollos de centro del campo más profundos en el sistema 3-4-2-1 del gerente. Sin embargo, no logró tener un impacto en el Manchester City y fue criticado porque no había seguido la carrera de Phil Foden para el primer gol del Derby de Manchester cuando United cayó en una derrota por 3-0 en Etihad.

Después del juego, Neville habló con el arreglo del centro del campo y la vulnerabilidad acompañada del uso de Fernandes como uno de los dos jugadores más profundos.

«El centro del campo es un gran problema y sabemos que, los fanáticos del United saben que, [Manuel] Ugarte y Fernandes hoy «, dijo en el podcast de Gary Neville.

«Ugarte no es lo suficientemente bueno, y Bruno no es un jugador que juega en un mediocampo en el campo en dos, creo que puede hacerlo, cuando United está en casa y juegan contra un equipo que domina la posesión, podrías traerlo un poco más profundo y salirse con la suya.

“Y lo que sucede es un patrón que existe, puedes abrazar a Bruno con Amad, [Bryan] Mbeumo, y [Benjamin] Sesko, y ofrecen un poco de escudo. Pero lo que sucede cuando el juego se abre un poco, los jugadores se cansan un poco más o United cae con 1-0, eventualmente se detienen un poco, los tres delanteros se mantienen un poco más altos, y luego esos espacios comienzan a aparecer en el centro del campo, y luego Bruno comienza a dibujar.

«Bruno es el mejor jugador de United con una milla, pero este sistema debe tenerlo como uno de los dos en el centro del campo o como uno de los tres delanteros, ninguna de estas dos posiciones».

A pesar del hecho de que el sistema aparentemente no está listo para obtener lo mejor de Fernandes, no parece que Amorim quiera cambiarlo pronto. Después del juego, insinuó que no está pensando demasiado en cambiar su enfoque.

«No es un registro que deberías tener en el Manchester United. Hay muchas cosas, no tienes idea de lo que sucedió durante estos meses, pero lo acepto. No voy a cambiar», dijo Amorim, en referencia a su recuento de puntos de la Premier League más bajo desde que se hizo cargo.

«Si quiero cambiar mi filosofía, cambiaré. Si no, tienes que cambiar al hombre. Hablaremos de ello en cada juego que perdamos. No creo en él, en el sistema o lo que sea. Creo en mi manera y jugaré mi camino hasta que quiera cambiar».

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 49 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 336 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.