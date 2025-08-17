Gary Neville sin palabras como Benjamin Sesko Fear llamó a Man United Reclamo

Si bien la expectativa sobre Benjamin Sesko continúa creciendo, una atención potencial para el alero del Manchester United Gary Neville parecía estar involucrado

Gary Neville aparentemente estaba asustado por un pensamiento sobre Benjamin Sesko (Imagen: YouTube/Stick to Football)

Gary Neville se sintió sin palabras cuando Ian Wright enfatizó un escenario relevante sobre el Manchester United que firmó a Benjamin Sesko.

El Internacional de Eslovenia ingresó a RB Leipzig por un inicial de £ 66.4 millones con reembolsos adicionales de un total de alrededor de £ 7.6 millones. Sesko es una perspectiva emocionante, pero su inexperiencia juvenil y el pobre regreso de United of anotando 44 goles de la Premier League en el período pasado significa que las dudas sobre su impacto potencial continúan existiendo.

En lugar de concentrarse puramente en Sesko, Neville también discutió los acuerdos de verano Matheus Cunha y Bryan Mbeumo, convirtiendo al trío en un objetivo colectivo de 35 goles. Wright desafió esta observación y notó cómo antes en su discusión, Neville había sugerido que la campaña inaugural del Arsenal de Viktor Gyokeyes sería decepcionante si solo produjera 10 goles de la Premier League.

Durante el último podcast Stick to Football, Neville inició el debate diciendo: «Sesko, sabemos menos sobre él. Por supuesto, vimos piezas sobre él.

«Hemos visto que el centro-forward llegará a United durante las últimas seis, siete u ocho temporadas y no ha sido fácil. Por supuesto, estará ocupado con él [Rasmus] Hojlund todavía está allí. «

Wright luego respondió: «La cosa también está con él que anotó 13 goles en 33 actuaciones de la Bundesliga la temporada pasada. [Omar] Marmoush se fue en diciembre y tenía 15.

«Eso me dice como un delantero que debería anotar más en ese nivel. Creo que tiene una gran habilidad y fisicalidad como Gyoke, creo que obtendrá 15 goles».

Neville luego afirmó que un apetito entre los objetivos de «10 o 13» representaría el éxito para Sesko, suponiendo que Mbeumo y Cunha contribuyan con los 25 goles restantes entre ellos.

Ian Wright no quería dejar a Neville fuera del gancho (Imagen: youtube/la superposición)

Sin embargo, Wright desafió la evaluación del antiguo patrón Unido e hizo comparaciones con las expectativas considerablemente más altas que había establecido para los gyokeres. La leyenda del Arsenal dijo: «¿Qué pasa si Sesko solo anotó 10?

«En serio, ¿qué pasa si solo tiene 10? Acabas de girar la nariz cuando dije que los gyokeres solo habían tenido 10 y ahora estás pensando que Sesko solo será 10»

Aunque Neville enfatiza que los gyokeres tienen más experiencia que Sesko, Wright no le permitió escapar de la investigación. El ex defensor de Inglaterra trató de construir una discusión diciendo: «Creo que 10 …» antes de que se quedara sin palabras por sus propias contemplaciones.

Habrá mucha presión sobre los hombros de Benjamin Sesko (Imagen: 2025 Getty Images)

Mientras Wright se volvió hacia Jamie Carragher, Jill Scott y Roy Keane, dijo Neville: «La razón por la que estoy tartamudeando es porque voy a hacer cómo van a hacer Cunha y Mbeumo. Si él obtiene 10 y los demás pueden tomar las otras compras con 12 cada una, todavía diría que 35 de los tres de ellos son masivos».

Cuando Wright lo empujó más sobre su sugerencia, 10 goles para los gyokeres fallarían bien, Neville respondió: «La razón por la que dije es porque creo que el Arsenal creará muchas más oportunidades. Jugarán mucho más.

«Son un equipo mucho mejor. Él (Gyokees) se sienta en un equipo mejor. Va a tener más oportunidades. Sesko no tiene tantas oportunidades como Gyokees. Estaría con eso».