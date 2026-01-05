Gary Neville señala el juego ‘asesino’ del Man United para Ruben Amorim después del despido y la diatriba del entrenador

El ex capitán del Manchester United convertido en experto de Sky Sports ha dado su opinión sobre la muerte de Rubén Amorim tras confirmarse su despido.

Gary Neville dio su veredicto sobre la decisión del Manchester United de despedir a Rubén Amorim (Imagen: Catherine Ivill – AMA/Getty Images)

Gary Neville dio su veredicto sobre la salida de Rubén Amorim del Manchester United y mencionó qué partido fue el «partido asesino» para el ex entrenador del club. El United anunció el lunes que el club se había separado de Amorim después de 14 meses al mando en Old Trafford.

El último partido de Amorim como entrenador del United fue el empate 1-1 contra el Leeds United en Elland Road el domingo por la tarde. El resultado coloca al United en el sexto lugar de la Premier League, tres puntos detrás del Liverpool, que ocupa el cuarto lugar.

Recientemente se le preguntó a Amorim sobre la confianza que recibía de la jerarquía del United, y el jugador de 40 años dio una extensa explicación de su papel en Old Trafford.

«Chicos, dejen de hacer eso. Me di cuenta de que estaban informados selectivamente sobre todo», dijo Amorim el domingo después del empate del United contra el Leeds. «Vine aquí para ser el entrenador del Manchester United, no para ser el entrenador del Manchester United. Eso está claro».

LEER MÁS : Bruno Fernandes envía un sentido mensaje a Rubén Amorim mientras se aclaran los sentimientos en el vestuario del Man UnitedLEER MÁS : Enzo Maresca se perfila como el nuevo favorito del técnico del Man United tras la marcha de Amorim

«Sé que mi nombre no es así [Thomas] Tuchel, eso no es todo [Antonio] conte no es [Jose] Mourinho, pero yo soy el entrenador del Manchester United. Esto permanecerá así durante dieciocho meses, o cuando la junta decida cambiar. Ese era mi punto. Quiero terminar con eso. No voy a parar. Haré mi trabajo hasta que venga otro hombre a reemplazarme.

«Sólo quiero decir que voy a ser el entrenador de este equipo, y no sólo el entrenador. Lo fui muy claro. Eso se hará en 18 meses, y luego todos seguirán adelante».

«Ese era el trato. Ese es mi trabajo, no ser entrenador. Si la gente no puede soportar a los Gary Neville y las críticas de todo, tenemos que cambiar el club. No, no chicos, yo diría que vine aquí para ser el entrenador del Manchester United, no para ser entrenador. Cada departamento, el departamento de exploración, el director deportivo tiene que hacer su trabajo. Yo haré el mío durante 18 meses y luego seguiremos adelante. Gracias chicos».

Menos de 24 horas después, United se separó de Amorim y Neville ahora ha intervenido tanto en la decisión como en el momento. En su aparición en Sky Sports News, la leyenda del United también explicó por qué cree que el empate 1-1 contra los Wolves el 30 de diciembre fue un partido decisivo.

«Mire, si hubiera habido una reunión el viernes por la mañana sobre la actuación de los Wolves entre el director deportivo y el entrenador, en realidad me habría decepcionado si no hubiera habido una reunión después de la actuación de los Wolves», dijo Neville.

El Manchester United despidió este lunes a Rubén Amorim

“Creo que, como director deportivo o propietario de un club de fútbol, ​​deberías tener derecho a ir a hablar con un entrenador cuando el equipo ha jugado como lo hizo contra los Wolves y los Wolves realmente consiguieron un punto en Old Trafford, apenas el tercero de la temporada.

«Me parece que Rubén Amorim ha decidido en la última semana que no se siente apoyado ni contento. Lo ha dejado claro en las ruedas de prensa, ha decidido dejarse llevar a veces y ser un poco emotivo y hacer lo que hace: creo que siempre ha sido honesto, siempre lo ha hecho con integridad, siempre habla desde el corazón. Siempre disfrutamos de sus ruedas de prensa».

“Pero la realidad es que si te vuelves contra tus jefes -no importa si trabajas en un club de fútbol o en Morrisons- si te vuelves contra tus jefes no conservarás tu trabajo por mucho tiempo.

“Para mí, el encuentro entre Jason Wilcox y Ruben Amorim después del partido de los Wolves ocurriría absolutamente en cualquier club de fútbol.

“Si el Salford City jugara un partido que perdió o jugó mal, habría una conversación entre el departamento deportivo y el entrenador, tal como la habría entre el entrenador y el departamento deportivo si no lográramos nuestros objetivos en la ventana de transferencia de enero.

“Estas son conversaciones que deben realizarse, debe haber un nivel de honestidad que se produce cuando hay resultados decepcionantes.

“Durante las últimas cinco o seis semanas probablemente he jugado todos los partidos del United excepto los de Leeds y Crystal Palace, e incluso he felicitado al United cuando creo que han tenido un buen desempeño: contra Bournemouth cuando empataron 4-4, contra Villa cuando perdieron, fue un resultado decepcionante, pero pensé que había algo en la actuación.

“Pero algunas de las actuaciones del último mes… si miras el partido contra el Everton, perdí contra 10 hombres, mientras que Ruben Amorim, para ser honesto, mantuvo a tres atrás contra uno y ellos básicamente estaban tratando de perseguir un gol contra un Everton de 10 hombres.

«La actuación contra el West Ham: todos vencieron al West Ham y el Manchester United empató en casa y, para ser honesto, el West Ham podría haber sacado más provecho del partido. Todos vencieron a los Wolves, el Manchester United empató contra los Wolves.

«Así que si nos fijamos en algunas de las actuaciones del último mes, han sido impactantes. Sin embargo, también ha habido algunos puntos brillantes.

«De hecho, pensé que fue una actuación decente contra el Leeds. Pensé que era un buen punto y él podría haberlo manejado de otra manera en la conferencia de prensa después del partido, pero no lo hizo. El partido de los Wolves me pareció el partido decisivo, fue uno malo».

Luego, Neville se refirió a dónde debería ir el United después del despido de Amorim y por qué le sorprendió la salida.

«Si despiden a un entrenador en cualquier nivel – y obviamente soy copropietario de un club de fútbol – eso da una mala imagen de todos; significa que no ha funcionado, significa que la toma de decisiones no ha sido exitosa, significa que el entrenador no ha ganado suficientes partidos de fútbol y al final todos pierden», dijo Neville.

«Especialmente cuando despides a un entrenador a mitad de temporada, es difícil encontrar un sustituto adecuado.

«El Manchester United ha estado aquí antes. Están nuevamente en una posición desafiante. Me sorprende que esto haya sucedido esta mañana; no me sorprende que haya sucedido».

Sky Sports tiene un paquete con descuento de Premier League y EFL Este artículo contiene enlaces de afiliados, recibimos una comisión por las ventas que generamos a partir de él. Más información £49 £35 Aire Compra Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete Essential TV y Sky Sports para la temporada 2025/26, ahorrando a los miembros £ 336 y ofreciendo más de 1400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará un mínimo de 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, frente a un máximo de 100 más.

‘No sabía que esto sucedería tan rápido. Creo que durante la última semana algunas de las conferencias de prensa que hemos visto sólo terminan de una manera. Pero sí pensé que iban a superarlo durante unas semanas más, tratando de decidir qué hacer.

«Pero obviamente se ha vuelto tan desafiante internamente que decidieron hacerlo, lo cual fue un shock a las 10 a.m. de esta mañana cuando escuché la noticia».

Aquí en The Manchester Evening News nos esforzamos por ofrecerle lo mejor. Informes y análisis del Manchester United.

Asegúrate de no perderte las últimas noticias de United uniéndote a nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener las últimas noticias y análisis directamente en su teléfono haciendo clic aquí para suscribirse.

También puedes suscribirte a nuestro servicio gratuito de newsletter. Hacer clic aquí para conocer las historias más importantes del día.

Y, por último, si prefiere escuchar el análisis de nuestros expertos, asegúrese de consultar nuestro podcast Manchester is Red. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcasts, incluidas Spotify y Apple Podcasts, y también puedes verlos en YouTube.