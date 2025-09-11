Gary Neville se sorprendió por la nominación al Salón de la Fama de la Premier League: «¿De qué se trata?»

El Salón de la Fama de la Premier League se lanzó en 2021 y Gary Neville será nominado este año, pero el ex capitán del Manchester United ha anunciado que no es fanático del premio

Gary Neville ha cuestionado los criterios para el Salón de la Fama de la Premier League (Imagen: youtube/la superposición)

El ex capitán del Manchester United, Gary Neville, ha declarado que «no es fanático» del Salón de la Fama de la Premier League, a pesar del hecho de que recibió una nominación este año.

El honor se introdujo en 2021 y ya ha dado la bienvenida a innumerables leyendas de primer nivel de Erates anteriores. Sin embargo, Neville enfatizó la preocupación por las inconsistencias aparentes en el proceso de selección y notó cómo el polo de los jugadores nominados ha disminuido a lo largo de los años.

La Premier League también ha tenido que lidiar con las críticas de algunas omisiones notables. Hablando sobre el podcast de fútbol de palo, acompañado por Jamie Carragher, el miembro del Salón de la Fama Ian Wright, Jill Scott y el ex nominado Roy Keane, Neville reveló su escepticismo sobre la ceremonia y los criterios de selección amplios.

«¿Qué pensamos del Salón de la Fama? No soy fanático del Salón de la Fama», dijo Neville, quien causó la discusión. El ex defensor de Inglaterra lo mencionó en el año inaugural del Salón de la Fama, con ocho jugadores.

Estos consistieron en David Beckham, Steven Gerrard, Thierry Henry, Dennis Bergkamp, ​​Eric Cantona, Roy Keane, Frank Lampard y Alan Shearer. Neville luego describió a los candidatos de este año.

Patrice Evra y Teddy Sherdingham recibieron sus primeras nominaciones, mientras que Neville, Michael Carrick, Nemanja Vidic, Edwin van der Sar y Michael Owen regresaron después de reconciliarse. Sol Campbell, Jermain Defoe, Cesc Fábregas, Les Ferdinand, Robbie Fowler, Eden Hazard, David Silva y Yaya Toure completa la lista de 2025 nominados.

Neville enfatizó cómo, después de los primeros dos años en los que ocho ex jugadores fueron inaugurados anualmente, se han visto cinco y tres en los últimos dos años. Solo dos jugadores tienen acceso al Salón de la Fama antes de 2025.

Alan Shearer e Ian Wright están en el Salón de la Fama (Imagen: Getty Images para ESC)

Neville continuó: «Se establecieron tres años antes de tres años antes. Había ocho, había ocho, había ocho allí. No sé, es un poco extraño. Quiero decir, soy uno de los nominados para este año. ¿Qué tiene todo?»

La ex estrella del Arsenal Wright, que obtuvo acceso en 2022, lo describió como un prestigioso premio. Sin embargo, le resultó difícil determinar cómo distingue entre el nominado.

«Creo que es un gran problema», dijo Wright. «Pero el hecho es que vuelves a esa lista, todos esos jugadores, probablemente podrías usar un negocio».

Neville dijo: «¿Qué mides? No entiendo lo que mides». Añadió: «Debido a que lo comenzaron, claramente decidieron que ocho personas en el Salón de la Fama se parecen un poco … y claramente lo han llenado temprano y luego lo han recuperado un poco».

Sir Alex Ferguson y Arsene Wenger están incluidos en el Salón de la Fama de la Premier League (Imagen: Getty Images)

En 2021 y 2022, se inauguraron un total de 16 jugadores. Sin embargo, el formato cambió en 2023, con los ex gerentes de United y Arsenal, Sir Alex Ferguson y Arsene Wenger, quienes se unieron a las filas junto a Tony Adams, Petr Cech y Rio Ferdinand.

2024, por otro lado, Andy Cole, Ashley Cole y John Terry trajeron el redil, sin gerentes. La Premier League afirma: «El Salón de la Fama reconoce y celebra a las personas que tienen un récord excepcional de éxito y han hecho una contribución importante a la Premier League desde su fundación en 1992».

También dicen que es «el honor individual más alto que otorga la competencia». Los partidarios pueden emitir su voto sobre posibles inducciones en el sitio web y la aplicación de la Premier League hasta el 15 de septiembre.

Luego, los resultados se presentan al actual Salón de la Fama 24, incluidos Ferguson y Wenger, quienes tomarán la decisión final sobre la cual se inauguran dos estrellas.