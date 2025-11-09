Gary Neville rompe su propia regla mientras Man City impulsa al Liverpool en la carrera por el título

La sensacional actuación de la estrella del Manchester City Jeremy Doku contra el Liverpool en la Premier League llevó al experto de Sky Spots Gary Neville a romper la tradición.

Gary Neville quedó estupefacto por la actuación de cierto jugador en el Manchester City versus Liverpool (Imagen: (Foto de Paul Currie/Shutterstock))

Gary Neville admitió que hizo algo que normalmente nunca hace durante la dominante victoria del Manchester City en la Premier League sobre el Liverpool. Los goles de Erling Haaland, Nico González y Jeremy Doku en el Etihad Stadium le dieron a Pep Guardiola una gran victoria en su partido número 1.000 como entrenador.

La victoria coloca al City en el segundo lugar de la Premier League, cuatro puntos detrás del líder Arsenal. Sin embargo, el resultado final podría haber sido muy diferente si el cabezazo de Virgil van Dijk no hubiera sido anulado por fuera de juego.

Neville dejó completamente claro sus sentimientos sobre el incidente en el que el ex árbitro de la Premier League Mike Dean no estuvo de acuerdo con su juicio.

«Creo que está fuera del alcance del portero», admitió a Sky Sports. «El portero no se acerca a eso. Tenía una vista clara».

Dean respondió: «Estoy un poco de acuerdo con ustedes», dijo. «Lo único que diría es que debido a que está en el área chica del área penal, parado frente al portero cabeceando el balón, es una decisión de fuera de juego en el campo, es una decisión de fuera de juego».

El City aprovechó esa decisión favorable antes del descanso cuando González disparó desde lejos tras un desvío de Van Dijk. Haaland le había dado al City la ventaja al principio del descanso a pesar de fallar un penalti tempranero.

Doku aseguró los puntos con estilo para los locales con un excelente disparo de larga distancia tras un disparo desde la izquierda. Neville quedó particularmente impresionado con su ataque, lo que lo llevó a romper una regla que tiene como experto.

Jeremy Doku estuvo excelente con el Manchester City contra el Liverpool (Imagen: (Foto de Michael Regan/Getty Images))

Hablando de su gol, Neville dijo: «¡Es deslumbrante por parte de Doku! Nunca le he dado el premio al mejor jugador del partido después de 62 minutos, pero creo que lo haré hoy. Estuvo sensacional».

Con el tiempo corriendo, Neville emitió un veredicto de título muy claro, con el City ganando siete de sus últimos ocho partidos de la Premier League.

«Se trataba de cuál de estos dos clubes emergería como el mayor rival del Arsenal y si podrían enviar un mensaje a los Gunners», dijo.

«Pep Guardiola lo hizo en su partido número mil como entrenador. Su equipo y su cuerpo técnico lo hicieron. Es un muy buen día para Guardiola y el Manchester City, pero es un día difícil para Arne Slot y el Liverpool».

