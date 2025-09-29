Gary Neville ofrece un brutal juicio de Ruben Amorim a medida que crece la bolsa del Manchester United

El ex capitán del Manchester United y el defensor Gary Neville han ofrecido una vista sombría para Ruben Amorim después de la derrota por 3-1 del sábado en Brentford

Gary Neville teme las perspectivas de Ruben Amorim en el Manchester United después de la derrota por 3-1 del sábado en Brentford.

Los Rojos aún tienen que lograr victorias consecutivas en la Premier League bajo Amorim después de perder en el estadio de la comunidad GTech. United esperará que su victoria por 2-1 sobre Chelsea pueda indicar un punto de inflexión el sábado pasado, porque se esfuerzan por construir un impulso bajo el ex jefe deportivo.

Aunque Benjamin Sesko su primer gol para United, una primera mitad de Igor Thiago y una huelga tardía de Mathias Jensen aseguraron que los Rojos no dejaran nada en el oeste de Londres. La pérdida se acumula más presión para Amorim después del decepcionante lugar de la temporada pasada, la más baja de United en la era de la Premier League.

Y el ex capitán y defensor del United Neville ha dado una evaluación preocupante del futuro de Amorim en Old Trafford.

«Estoy muy preocupado, no tiene sentido que esté sentado aquí y diga que no lo estoy», dijo NBC. «Los logros, los resultados y los reemplazos de ayer. Vi algo al final del juego de Grimsby que perdieron en la Copa Carabao hace unas semanas, que era Mason Mount que terminó en el ala izquierda.

“Admiramos a los gerentes que son tercos y resistentes a su sistema, queremos que se mantengan en su plan, pero si juegas a Mason Mount en la izquierda, te verás bastante estúpido.

«Ha sucedido dos veces y no puede suceder. La primera vez que pensé que era imperdonable y sucedió nuevamente ayer.

“Cambia su espalda tres y su espalda cinco en cada partido y los diseños y los resultados son simplemente inaceptables.

«Estoy realmente preocupado. Nunca iría a la televisión, porque sé lo difícil que puede ser el trabajo de un gerente y decir que un gerente debe ser despedido, pero sospecho que la jerarquía en el Manchester United querrá ver un punto de inflexión».

