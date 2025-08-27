Gary Neville llama a un hombre inevitable unido un cambio que Benjamin Sesko causará

La última noticia del Manchester United como ex capitán, Gary Neville, comparte su opinión sobre Benjamin Sesko.

Hasta ahora, Gary Neville ha tenido su palabra sobre Benjamin Sesko en el Manchester United. (Imagen: James Gill – Danehouse/Getty Images)

Gary Neville advirtió al Manchester United que Benjamin Sesko podría abrir más a los Rojos si llega a su lado. Sin embargo, el ex capitán de tamaño ha insistido en que Ruben Amorim debería comenzar al líder de Eslovenia contra Grimsby el miércoles por la noche.

El delantero llegó este verano a Old Trafford de RB Leipzig por € 76.5 millones (£ 66.4 millones) más un adicional de € 8.5 millones (£ 7.3 millones) firmado en un contrato adicional de cinco años. United estaba convencido de que el jugador de 22 años prefería una mudanza a Manchester sobre la Premier League Newcastle e inmediatamente actuó para completar el acuerdo.

Pero Sesko aún no ha comenzado para el equipo de Amorim desde que llegó a M16, inicialmente apariciones de reemplazo contra el Arsenal y Fulham esta temporada. Existe la expectativa de que el atacante hará su primer inicio para United en la colisión de la Copa de la Liga el miércoles por la noche en Grimsby (8 p.m.).

Y Neville compartió su opinión sobre Sesko. Él piensa que el NR .9 todavía está de alguna manera en un nivel físico que se necesita para tener un impacto en los hombres de Amorim.

«Sesko, en este momento, digamos que no está casi cerca de la condición física o simplemente informó», dijo a Sky Sports.

«Ruben Amorim dijo antes del juego que hay un grito para jugarlo. La semana pasada dije;» Mira, vamos a ponerlo directamente. «

«Tendrá que llevarlo contra Grimsby y darle 90 minutos.

«Probablemente tendrá que jugar contra Burnley el próximo sábado, solo para ponerlo en marcha, porque puedes ver que necesita fútbol.

«Lo que no puedes hacer es quedarte en el sofá.

‘El problema que tendrá es que quiere quedarse [building] el equipo, pero creo que lo que viste cuando trajeron a Sesko, y luego lo pusieron [Mason] Ensamblándose en el centro del campo y sacó a Casemiro, se abrieron y parecía que Fulham podría anotar. «

