Gary Neville llama a Jamie Carragher por mentir sobre el pronóstico de Man United

Gary Neville y Jamie Carragher hicieron sus predicciones para la Premier League después de la primera ronda de competiciones, pero no estuvo de acuerdo dónde terminará el Manchester United

Gary Neville y Jamie Carragher no vieron un ojo en sus predicciones para el Manchester United (Imagen: Sky Sports Premier League / YouTube)

Gary Neville se sintió frustrado por Jamie Carragher después de preguntarle dónde terminaría el Manchester United esta temporada y afirmó que estaba con sus predicciones.

Después de que hizo la atrevida afirmación de que su antiguo club terminará esta temporada en un segmento con Sky Sports Premier League, Neville recurrió a Carragher para preguntar dónde ve a los Red Devils terminar. El Liverpool -legend dijo: «Vería una competencia europea», antes de que Neville lo llamara una «harina de botella» porque no dio una posición exacta.

Cuando Carragher aclaró que ve que United terminó como séptimo o octavo en el ranking de la competencia, Neville dirigió su experto colega y afirmó que estaba mintiendo. Él dijo: «¿Crees que serán octavo?

«No crees que sean octavos y sé que no haces eso porque te conozco. Conozco muy bien tus tratamientos faciales. No crees que el Manchester United termina octavo ayer».

Carragher luego respondió: «Creo que lo mejor que pueden obtener es una liga europea. No se acercan a la Liga de Campeones en ningún lado. Sexto, séptimo, antes de eso en la mezcla».

Con la esperanza de obtener un número real de Carragher en lugar de una predicción dispersa, Neville volvió a preguntar: «¿Cuál es su posición? No se puede decir …» Antes de que Carragher respondiera: «Bueno, ¿qué es la Europa League? Entonces, ¿es la Liga de Campeones Top Five? Podrían ser los cuatro primeros, podrían ser los cuatro mejores.

Se espera que Amorim entregue una mejor temporada (Imagen: Getty Images)

«Digamos que son los cinco primeros como la temporada pasada. No los veo obtener la Liga de Campeones, para que puedan ser seis, siete, ocho. Una de esas posiciones».

Trime a los ojos y con su mano en la frente con frustración visible, Neville dijo: «Oh, Dios mío, ¿qué posición es?» Por última vez. Afortunadamente, logró obtener una respuesta clara de su experto colega esa vez, donde Carragher respondió: «Séptimo. Lo haremos en el medio. Los llamaremos séptimo».

Viene cuando los Red Devils sufren una estrecha derrota por 1-0 por las manos del Arsenal en su primer partido de la Premier League en Old Trafford el domingo, con Riccardo Calafiori se encuentra con el balón en el poste trasero desde una esquina para ganar el juego para los Gunners.

Neville cree que United puede terminar entre los cuatro primeros esta temporada (Imagen: Robert Smith/Mi News/Nurphoto a través de Getty Images)

Sin embargo, se espera que la revisión de Ruben Amorim pague dividendos a largo plazo este verano. El táctico portugués solo pudo reunir un sombrío 15º lugar en el ranking la temporada pasada con el equipo que heredó de Erik Ten Hag.

Como resultado de apoyar a Amorim con fondos y permitir una gira completa para que la temporada se prepare, la Junta de United esperará este período mejor rendimiento del equipo. Los Red Devils ya han gastado más de £ 200 millones en Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko. Todavía se pueden preparar para dar la bienvenida a más caras nuevas antes de que la ventana se cierre el 1 de septiembre.

Su próxima prueba Está contra Fulham en Craven Cottage el domingo, porque se esfuerzan por obtener sus primeros puntos de la temporada de la Premier League en el tablero.