Gary Neville le dijo a Man United Privé que firmara la Estrella del Arsenal que habría resuelto un gran problema

Gary Neville ha inclinado al Manchester United con la posibilidad de firmar a un jugador que desde entonces ha estado fuera con los rivales de la Premier League Arsenal, y recibió una maldita reacción

Gary Neville pensó que David Raya encajaría bien con Manchester United (Imagen: James Gill – Danehouse, Getty Images)

Gary Neville permaneció frustrado cuando el Manchester United David Raya disparó porque «no es lo suficientemente bueno con los pies».

Esa filosofía puede haber contribuido considerablemente al carrusel de las temporadas pasadas de United Van Keepers. Los Red Devils se trasladaron el día de la fecha límite al Royal Amberes Senne Lammens por los primeros £ 18 millones.

Ruben Amorim esperará que el belga de 23 años finalmente pueda resolver su crisis del portero después de que Andre Onana y Altay Bayindir hayan existido la reciente herencia de la preservación catastrófica del club. Los gerentes modernos exigen cada vez más a los porteros que se extienden por la confianza por detrás, y parece que United lo tenía en mente cuando supuestamente tenían en cuenta a Raya.

Neville habló en el palo al fútbol, ​​ofrecido por Sky Bet: «Había llamado a Raya a alguien en United. Lo había mirado bastante para Brentford [and] Pensé que parecía un buen guardián.

«Y dijeron:» Oh, no es lo suficientemente bueno con sus pies. «La persona con la que había hablado en United en ese momento … Recuerdo haber pensado:» Vi mucho a Raya «.

«Y piensas», guarda muchos disparos, bastante bueno para dominar su caja, es bastante valiente. » Y [Neville’s contact] dijo: «No, no es lo suficientemente bueno con los pies». «

Neville quería que su antiguo club del Arsenal venciera por Raya (Imagen: Getty Images)

Algunos partidarios permanecieron sorprendidos cuando el Arsenal eligió obtener a Raya de Brentford en 2023, dado que Aaron Ramsdale recibió relativamente pocas críticas en ese momento.

El arquero español inicialmente llegó a préstamo con los Emiratos, con la opción de asegurar una transferencia permanente de £ 27 millones, que Arsenal ejerció 12 meses después.

A pesar de alguna primera incertidumbre después de su llegada a North Londs, la decisión del jefe Mikel Arteta está justificada. La mayoría de los partidarios reconocerían que las habilidades de distribución de Raya a menudo aparecen entre sus mayores activos, en lugar de cualquier forma de limitación.

Manchester United ha firmado a Senne Lamms (Imagen: Joris se refiere/Agencia BSR/Getty Images)

Muestra cuán engañosas pueden probar algunas voces expertas que llaman así, incluso en instituciones con el estado y la reputación de United. Sin embargo, los Red Devils serán optimistas, finalmente han encontrado la solución con el prometedor prospecto belga Lammens.

Parte de la partida de David de Gea del club también surgió de la preocupación de que su juego de pies y calma bajo presión no cumplieran con los estándares requeridos. Sin embargo, Onanan y Bayindir han revelado recientemente sus propias deficiencias importantes.

Mientras tanto, Raya fue una cara bastante roja después de que Dominik Szoboszlai lo golpeó en Liverpool de un tiro libre de 35 yardas el domingo. Eso ofreció a todas las municiones Neville que se necesitaba para notar a los Gunners el «mismo Arsenal Old» después de otra derrota en una reunión crucial de la carrera por el título.