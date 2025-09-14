Gary Neville le da a Ruben Amorim Man United Sack Sack cronine a medida que crece la presión después de que la derrota de Man City sea derrotada

Leyenda Gary Neville, Manchester United

Ruben Amorim llega, entre otras cosas, en el Manchester United en medio de su mal comienzo de la temporada 2025/26 (Imagen: Matt West/Shutterstock)

Gary Neville cree que Ruben Amorim está bajo presión en el Manchester United y que se harán grandes preguntas si sufrirán contra Chelsea el próximo fin de semana.

Los Rojos fueron bien derrotados en el Derby del domingo contra un lado del Manchester City que había perdido sus dos juegos anteriores. La primera mitad de Phil Foden fue seguida por un Erling Haaland-Double en la segunda mitad, lo que resultó en una derrota por 3-0 para United por sus amargos rivales.

El equipo en dificultades de Amorim solo ha logrado obtener una victoria esta temporada: una victoria estrecha de 3-2 sobre Burnley recién promovido. United también ha experimentado una desastrosa producción de la Copa de la Liga de la Liga Dos, Grimsby Town, y falla desde su peor temporada en la era de la Premier League.

Ahora, el ex capitán de los Rojos y full-back Neville admite que existe una creciente preocupación por la posición de Amorim después de otra terrible derrota. Él cree que la presión solo crecerá si United será derrotado en casa el próximo sábado contra Chelsea (las 5:30 pm comenzaron).

«Creo que se aplicará cierta presión al gerente y su rigidez de mantener el sistema», dijo Sky Sports.

«City los ha derrotado bien y cómodamente. United tuvo algunos buenos momentos en el juego: los primeros 15 minutos y los primeros cinco minutos de la segunda mitad. La ciudad, en grandes momentos, tuvo mejores jugadores. Foden, Doku, Haaland han caído.

«Ha habido momentos en que he visto a United perder este tipo de partido cuando me siento enojado y frustrado. Simplemente no siento nada, lo cual es aún peor.

«Esto no ha sido nada de una actuación. United acaba de ser derrotado. Con Chelsea la próxima semana una derrota diferente y grandes preguntas».

Mientras tanto, Amorim ha instado a que si United quiere cambiar su estilo de juego, tienen que cambiar del gerente.

«Chicos, lo entiendo y acepto», dijo después del partido del domingo. «No es un registro que deberías tener en el Manchester United. Hay muchas cosas, no tienes idea de lo que sucedió en estos meses, pero lo acepto. No voy a cambiar.

«Si quiero cambiar mi filosofía, cambiaré. Si no, tienes que cambiar al hombre. Hablaremos de ello en cada juego que perdamos. No creo en él, en el sistema o lo que sea. Creo en mi camino y jugaré mi camino hasta que quiera cambiar.

«Mi mensaje es que daré todo. Haré todo, siempre pensaré en lo que es mejor para el club. Ese siempre fue el mismo mensaje.

«No es mi decisión, el resto (sobre o gerente de cambio de United). Hasta que esté aquí, haré todo lo posible. Realmente quiero ganar juegos. Sufro más de lo que ella».

