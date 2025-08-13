Gary Neville identifica la siguiente prioridad de transferencia del Manchester United después de £ 197 millones de UITVolte

Man United ha establecido hasta ahora en cuatro nuevas sesiones de firma este verano, pero hay una sed de más adiciones antes de la fecha límite.

Gary Neville cree que el Manchester United debería firmar a un guardián. (Imagen: Robbie Jay Barratt – Ama/Getty Images.)

El ex capitán Gary Neville del Manchester United opina que el club debería firmar a un nuevo arquero para lanzar un verdadero top de seis push esta temporada.

United ha estado ocupado en la ventana de transferencia este verano y salpicando casi £ 200 millones en cuatro nuevas sesiones de firma. Han dado prioridad a las adiciones en el departamento de ataque, que Matheus Cunha Van Wolves, Bryan Mbeumo de Brentford y más recientemente Benjamin Sesko de RB Leipzig ha traído.

United luchó por goles la temporada pasada y terminó la campaña de la Premier League con una diferencia de objetivo negativo de -10, lo que significa que han dado con razón la prioridad al refuerzo en la parte superior del campo. Su otro recluta de verano es el defensor del lado de la izquierda Diego Leon.

Después de 15º lugar en la Premier League la temporada pasada, United, por primera vez desde la campaña 2014/15, no competirá en Europa, lo que significa que el enfoque completo estará en el interior e intenta garantizar la calificación europea para 2026/27.

Ahorrar un final entre los cuatro primeros y conquistar la calificación de la Liga de Campeones será la ambición más importante de United, pero el poder de otros que se han centrado en el mismo propósito puede significar que United debe conformarse con un lugar en posiblemente la Europa League o la Europa Conference League.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha cortado el precio de su paquete esencial de TV y Sky Sports antes de la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 juegos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo la próxima temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

Aunque la industria transferida lo alienta que su antiguo club ha hecho en lo que va del verano, Neville cree que United debería fortalecerse entre las publicaciones para darse la mejor oportunidad posible de entrar en los seis primeros.

«Dos de ellos son jugadores probados de la Premier League, por supuesto, tienen que subir un nivel, el joven de Sesko, tiene potencial», dijo Neville a Sky Sports, quien piensa en la compañía de transferencia del club. «Él es joven, ¿puede comenzar bien? Eso es importante para él.

«¿Pueden incrustarse en United? ¿Probablemente pueden obtener los 35-40 goles que son para esos tres jugadores?

«Si pueden obtener 40 goles, los objetivos de United fueron terribles la temporada pasada, tienen una buena oportunidad de entrar en los seis primeros, pero tienen que organizar a esos tres jugadores, y ya no podemos tomar eso naturalmente en United.

«Si obtienen un guardián, creo que pueden entrar en los seis primeros, pero muchas cosas tienen que continuar».

Tercera camisa 2025/26 de Man United Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 85 Fanáticos Consigue la camisa aquí Manchester United ha presentado su nuevo tercer kit para la temporada 2025/26.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro podcast Red Manchester, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.