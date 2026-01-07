Gary Neville hace que el Liverpool reclame su postura sobre el regreso de Ole Gunnar Solskjaer al Man United

El exdefensor del Manchester United convertido en experto de Sky Sports, Gary Neville, ha expresado su opinión sobre un posible regreso al club de Ole Gunnar Solskjaer.

El exdefensa del Manchester United Gary Neville ha expresado su opinión sobre el posible regreso de Ole Gunnar Solskjaer a Old Trafford. (Imagen: Deportes del cielo)

El ex defensa del Manchester United, Gary Neville, cree que su antiguo club está cometiendo los mismos errores que cometió el Liverpool antes del nombramiento de Jurgen Klopp al pasar por un ciclo repetido de contratación y despido de entrenadores.

El United se separó de Rubén Amorim a principios de esta semana después del empate contra el Leeds el fin de semana pasado y está buscando un nuevo entrenador en jefe.

Darren Fletcher está a cargo temporal del equipo para el partido de esta noche contra Burnley, y se dice que los Rojos están en conversaciones con Ole Gunnar Solskjaer y Michael Carrick sobre un posible regreso al banquillo de Old Trafford.

Neville, quien fue mencionado en la última diatriba de Amorim a cargo del club, dice que no estaría en contra de que Solskjaer consiga el puesto de forma permanente si puede cambiar las cosas en el United, pero el experto convertido en futbolista hizo una comparación interesante con el Liverpool, rival de la Premier League.

En declaraciones a Sky Sports, Neville dijo: «Yo no haría eso. Creo que hay un elemento, lo hemos visto en Liverpool, ¿no?, durante unos 25 o 30 años, cuando pasaron por un período en el que no ganaban».

«Casi pasas por ciclos, y United ha estado haciendo esto durante 12 años. Pusieron a Ryan en [Giggs] estuvo a cargo hace diez años, luego Ole [Gunnar Solskjaer] Se hizo cargo y vuelves con los viejos.

A Ole Gunnar Solskjaer se le ha vinculado con un regreso al Manchester United. (Imagen: Ahmad Mora/Getty Images)

“Luego buscas otra, luego buscas otra; es casi como un ciclo y una película que todos hemos visto antes y El día de la marmota.

«Mira, lo que pienso es que Ole es alguien que ama absolutamente el club. Conoce el trabajo, ya lo ha tenido. Los otros nombres mencionados son, por supuesto, Michael Carrick y Ruud van Nistelrooy».

«Son personas realmente fantásticas. He jugado con esos muchachos durante muchos años, aman profundamente al club.

“Obtienen el club, pero seguirán bajo mucha presión durante los próximos cuatro o cinco meses si los resultados no son los esperados.

«Así que mira, tienen que estar preparados para eso. A quien sea que logre triunfar entre los tres que se mencionan, le deseo todo lo mejor, porque es un papel difícil».

Fletcher, que anteriormente se desempeñó como entrenador del primer equipo con Erik ten Hag, también fue director técnico del United.

Esta es su primera etapa en la dirección y el club está considerando contratar a un interino con más experiencia hasta final de temporada, con Solskjaer y Carrick entre los posibles candidatos.