Gary Neville elige las cualidades «simples» que debe tener el próximo entrenador del Man United tras la marcha de Rubén Amorim

Darren Fletcher ha sustituido a Ruben Amorim de forma interina y Gary Neville ha advertido lo que el Manchester United debe tener en cuenta a la hora de nombrar un nuevo entrenador.

Gary Neville cree que el Manchester United debería seguir una regla sencilla a la hora de nombrar al sucesor de Rubén Amorim. El técnico portugués fue despedido el lunes por la mañana tras el empate 1-1 ante el Leeds United en Elland Road.

Amorim deja el United después de sólo 14 meses al mando, con el club sexto en la tabla. Sus explosivos comentarios posteriores al partido, en los que lanzaba indirectas apenas veladas al tablero, finalmente sellaron su destino.

La leyenda del United, Darren Fletcher, asumió el cargo de forma interina mientras comienza la búsqueda de un nuevo entrenador. Y Neville ya le ha dado consejos a su antiguo club sobre qué considerar al seleccionar un nuevo entrenador.

Hablando en el programa de la Premier League en Sky Sports, Neville inicialmente mostró simpatía por Amorim, diciendo: «Para ser justo con Ruben Amorim, creo que cuando le ofrecieron el trabajo dijo: ‘No, prefiero aceptarlo en el verano, cuando puedas adaptarte a mi sistema y reclutar para eso’; dijo eso, pero luego el Manchester United más o menos dijo ‘es ahora o nunca’. El atractivo del Manchester United y de ser entrenador es algo de lo que es difícil deshacerse, pero lo gritó en el camino de entrada.

«De hecho, pensé que el Manchester United se adaptaría mucho mejor a los tres. [at the back] que ellos. Estoy realmente desconcertado de que Rubén Amorim haya seguido jugando tan mal en ese sistema durante el tiempo que Rubén Amorim estuvo en el club. Lo entiendo, es un sistema difícil: los laterales son un desafío, ya no es un rol en el que los laterales jóvenes crezcan en Europa.

«Del mismo modo, esos dos detrás del delantero centro son difíciles porque primero tienes que estar en los bolsillos y luego, a veces, tienes que salir y defender y perseguir al lateral del oponente. Así que hay posiciones bastante especializadas dentro del sistema que juega Ruben Amorim, incluidos los centrales. Pero no puedo creer lo mal que se han adaptado a eso y lo inconsistentes que han sido con él».

«Esto es un fracaso del entrenador, un fracaso de los jugadores y un fracaso del club en términos de no reclutar para el club de la manera correcta. Pero cuando pensé en esto esta mañana y viajé a Londres a las 10 en punto, pensé: ¿qué entrenadores han sido nombrados en el Club en los últimos 10 o 12 años? Louis van Gaal tiene su propia filosofía, José Mourinho juega un cierto estilo de fútbol, ​​al igual que David Moyes; Erik ten Hag, de nuevo un estilo de fútbol diferente». Fútbol, ​​muy posicional, muy diferente a lo que normalmente jugaría el Manchester United.

«Rubén Amorim, un estilo muy diferente al que normalmente esperaría el Manchester United. Creo que los experimentos tienen que parar. No soy ‘Manchester United, míranos, esto es lo que hacemos'».

Rubén Amorim al margen del Manchester United por última vez. (Imagen: PA)

«Desde hace quince años circula un vídeo muy bueno en el que Bobby Charlton habla de lo que es el Manchester United como club de fútbol. Siempre he estado muy orgulloso de lo que es ese club de fútbol: fútbol aventurero, emocionante, jugadores jóvenes jugando, entreteniendo al público. Esos aficionados que pagan para entrar, que en realidad buscan un poco de alivio en su trabajo un fin de semana y quieren un sábado entretenido».

Neville luego reiteró que el United no debería intentar cambiar su ADN, sino nombrar un entrenador que se ajuste al perfil del club.

«El Manchester United debe correr riesgos y jugar un fútbol agresivo y ofensivo», continuó.

«El Manchester United debe nombrar un entrenador que se ajuste al ADN de su club de fútbol. El Ajax nunca cambiará por nadie; el Barcelona nunca cambiará por nadie: no creo que el Manchester United deba cambiar por nadie. Deben jugar como juegan».

«Estos entrenadores que han venido son entrenadores fantásticos – Van Gaal, Mourinho, Ten Hag, Amorim – entrenadores brillantes, no se puede decir que no sean buenos entrenadores. Ole Gunnar Solskjaer. Pero todos han llegado con diferentes enfoques, diferentes estilos de juego, diferentes filosofías, y ninguno de ellos realmente se adapta al camino del Manchester United».

«Así que para mí se trata de encontrar un entrenador con experiencia que esté dispuesto a jugar un fútbol rápido, entretenido, agresivo y ofensivo. Es así de simple».