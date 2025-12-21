Gary Neville derribado por el impactante momento del Man United contra el Aston Villa: «No tiene excusa»

Gary Neville no podía creer lo que vio durante la estrecha derrota del Manchester United en la Premier League ante el Aston Villa.

El delantero del Manchester United Matheus Cunha es recogido por sus compañeros después de perder una estrecha oportunidad contra el Aston Villa.

La leyenda del Manchester United, Gary Neville, dice que Matheus Cunha «no tenía excusa» para fallar su cabezazo en la segunda mitad desde cerca, una oportunidad que habría puesto a su equipo nivelado de cara al partido de vuelta contra el Aston Villa.

Cunha ya había empatado el marcador al filo del descanso, poco después de que Morgan Rogers anotara para darle la ventaja a Villa. Cuando el United no logró lidiar con los anfitriones, el inglés restauró la ventaja a 2-1 cuando faltaban 32 minutos para el final.

Y de nuevo el número 10 del United tuvo la oportunidad de conseguir el segundo empate poco después. Con la libertad del área chica, Cunha falló un cabezazo en el césped y rebotó en el lado equivocado del poste.

LEER MÁS : Man United lesionó a Bruno Fernandes durante el partido contra el Aston VillaLEER MÁS : Roy Keane cuestiona la mentalidad de la estrella del Man United durante el choque con el Aston Villa: «¿Realmente hicimos eso?»

“Dios mío”, respondió Neville en un comentario para Sky Sports, y agregó: “Habría que recorrer un largo camino para ver un error peor que ese.

«[It] Tenía que ser un objetivo. Es un pase absolutamente brillante de [Mason] Monte y una hermosa cruz de él. [Patrick] Dorgu. En un plato.

«No tiene excusa, Cunha, tiene que marcar».

El brasileño parecía devastado por no haber aprovechado la oportunidad mientras yacía boca abajo en el césped antes de que sus compañeros llegaran a recogerlo, tanto en sentido literal como figurado.

Después de su error, el United aún no pudo lograr una respuesta exitosa en el tiempo restante y, por lo tanto, perdió la oportunidad de empatar con el Chelsea en el cuarto lugar luego de su error en el Newcastle United más de 24 horas antes.

Roy Keane añadió comentarios a tiempo completo: “Aquí es donde el fútbol te vuelve loco.

“Entrega absolutamente brillante, tan pronto como sale de su pie piensas [this is going to be a goal]y entonces no hay ninguna lógica en ello. Ni siquiera podemos explicarlo.

«Dijimos aquí que es más fácil que un penalti. Tiene cinco, seis yardas. Quizás sólo el jugador pueda explicarlo: ¿ha perdido la concentración cuando el balón le cae en la cabeza?»

«A veces es demasiado fácil para un jugador. Acertar y es gol. Otro gran momento para el United».

