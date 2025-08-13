Gary Neville da una declaración sobre la estrella de transferencia del Manchester United – ‘La gran pregunta’

Hasta ahora, Man United ha tenido una ventana de transferencia de verano muy ocupada, que ha arrojado cuatro nuevas sesiones de firma.

Gary Neville compartió sus pensamientos sobre el reclutamiento de verano del Manchester United. (Imagen: James Gill – Danehouse/Getty Images.)

El ex capitán del Manchester United Gary Neville ha admitido que al final de la temporada pasada «se habría roto la mano» para la línea delantera que el club recolectó este verano.

Después de terminar con una diferencia objetivo negativa de -10 en la Premier League la temporada pasada, United no tuvo más remedio que dar prioridad a fortalecer sus opciones de ataque en la estrella de transferencia de este verano.

Después de presionar a los lobos, el as Matheus Cunha y el delantero de Brentford Bryan Mbeumo, United completó su revisión de ataque con la firma de Benjamin Sesko de RB Leipzig el fin de semana pasado con la firma de Benjamin Sesko.

El jugador de 22 años, que anotó 21 goles la temporada pasada en todas las competiciones para el club alemán, se considera la última pieza en el rompecabezas para los Rojos y les ofrece la presencia de un nuevo delantero en la cima del campo.

A pesar de firmar a un joven delantero del extranjero por segunda vez en tres años, United está convencido de que Sesko cumplirá su potencial en Old Trafford. También hay mucho optimismo de que se beneficiará de participar en el ataque de Cunha y Mbeumo, quienes anotaron 35 goles de la Premier League la temporada pasada.

Neville ha admitido que está sorprendido de cuánto dinero ha tenido United United, y está muy contento con la forma en que tuvo lugar el reclutamiento de United este fin de semana antes del inicio de la nueva campaña.

«Si, después de la última derrota de la Europa League, me dirías que rastreara que el Manchester United tendría una línea de avance de los tres que han firmado, lo tomaría, me habría roto la mano», dijo Neville a Sky Sports.

«No pensé que tuvieran £ 200 millones para gastar. Por lo tanto, el hecho de que firmaron a esos tres jugadores es bueno.

«Me encanta el perfil de esos jugadores, si se están configurando, es claramente la gran pregunta. Dos de ellos son jugadores probados de la Premier League, aunque tienen que aumentar un nivel.

«Mbeumo es bastante sólido, es robusto, juega a nivel de la Premier League. Él y Cunha conocen la Premier League, han estado en todos los terrenos, no hay choques para ellos.

«Y Sesko al frente. Es joven, tiene potencial, pero ¿puede comenzar bien? Eso es importante para él».

