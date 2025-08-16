Gary Neville continúa Nottingham Forest Feud Na Man United Decision y Sky Sports Comment

La leyenda Gary Neville de Manchester United fue excluida de ingresar a Nottingham Forest City Ground el último día de la última temporada de la Premier League

Leyenda Gary Neville de Manchester United (Imagen: James Gill – Danehouse/Getty Images)

El ex capitán Gary Neville del Manchester United ha continuado su disputa con el club de la Premier League Nottingham Forest después de haber demostrado que tiene una opinión para expresar el equipo la próxima semana.

La temporada pasada, Sky Sports, con Forest, eligió nombrar a Neville para tareas de comentarios con Forest Chelsea el último día de la campaña de la Premier League. Sin embargo, poco antes de la colisión en el área de la ciudad, se informó al ex defensor que no era bienvenido en el estadio, se negó con su solicitud de pase de medios.

Se entiende que, aunque no ha sido prohibido oficialmente del East Midlands Club, Forest no tiene planes de darle la bienvenida hasta que se haya llegado a un acuerdo sobre su actitud hacia el dueño del club Evangelos Marinakis. Neville ha sido crítico con el propietario, el más recientemente después del empate contra Leicester City, donde lo describió como «escandaloso» que Marinakis ingresó al campo de juego completo.

Hubo una conversación entre Marinakis y su entrenador en jefe Nuno Espirito Santo en el campo. Más tarde, Forest emitió una explicación indirecta en la que los ex jugadores fueron llamados a no distribuir ‘noticias falsas en línea’ después de que se hizo la insinuación de que Marinakis ingresó al campo de juego para enfrentar al gerente.

Forest afirma que el propietario había ingresado al campo de juego para verificar el pozo del delantero Taiwo Awoniyi que sufrió una lesión grave. En un intento por agitar la olla el viernes por la noche, Jamie Carragher Neville preguntó si estaría en East Midlands este fin de semana como el primer partido de Sky Forest contra Brentford.

Neville respondió: «No, no estaré en Nottingham Forest porque no fui elegido para ese partido, fui elegido para United vs Arsenal, pero fui elegido el lunes por la noche del fútbol». El programa Sky Sports organizado por David Jones y Jamie Carragher se sumerge en toda la campaña de fin de semana antes del último día de partido que será Leeds vs Everton.

Sin lugar a dudas, Neville será interrogado sobre la situación en el bosque y parece que no estamos más cerca de la disputa entre estas dos partes finales.

