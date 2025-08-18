Gary Neville atrapado en los comentarios de Leeds United, como Sky Sports Pundit Tusss Apology

La leyenda Gary Neville de Manchester United estaba en el Sky Sports Studio junto a Jamie Carragher para ver el primer partido de la Premier League de Leeds United contra Everton

Gary Neville se ríe de Sky Sports después de su Gaffe de Leeds United (Imagen: Sky Sports)

El ícono del Manchester United, Gary Neville, no pudo resistirse a que un Leeds fuera united Dig, porque se quedó después de seguir su error Sky Sports. Sin embargo, luego duplicó y repitió su brutal burla contra los fanáticos de Leeds.

Sky tenía sus cámaras posicionadas en Elland Road el lunes para el regreso de la Premier League de los blancos cuando se enfrentaban a Everton.

Tanto la leyenda de Neville como el Liverpool, Jamie Carragher, tenían la responsabilidad de diseccionar los partidos del fin de semana, mientras que también dieron una vista previa del equipo de Daniel Farke para su primer vuelo Gordijnraiser.

Sin embargo, el experto fue una cara roja después de calcular incorrectamente la duración de un intervalo publicitario durante su transmisión, donde regresó el programa para el tiempo.

Las imágenes de video atrapan una grabación ajustada de los seguidores de Leeds para su primer partido de la temporada, pero sin el conocimiento de Neville, las cámaras buscaban en vivo y se podía escuchar de las marcas: «Ese es un grupo de fanáticos que no quisiera en el vecindario».

El presentador Dave Jones intentó advertir a su copresentador que estaban en la transmisión, aunque esto no impidió que el panel sonriera alrededor del accidente.

Entró: «Tengo que disculparme».

Neville no mostró miedo a provocar aún más a los partidarios de Leeds cuando fortaleció su posición y explicó: «Un grupo de fanáticos que no iría a ninguna parte».

Jones luego respondió: «No creo que te quieran en algún lugar, está bien.

«Han estado esperando esto».

El hombre de un club disfrutó de un enorme éxito en Old Trafford antes de pasar sus botas y Neville apareció anteriormente su puesto de que nunca habría jugado para uno de los rivales de United.

‘Había tomado la decisión bastante temprano en treinta que como Sir Alex [Ferguson] Había venido y me dijo que mi tiempo había terminado, no habría jugado a nadie más. Tuve suerte en ese sentido «, dijo.

«Sin embargo, si viniera a mí a la edad de 28 años y me dijera que mi tiempo había terminado, por supuesto, habría jugado para otro club de la Premier League.

«¿Para quién habría jugado? Puedes excluir a tres: nunca jugué para City, Liverpool o Leeds. No en un millón de años. No siento nada solo a los jugadores que hicieron eso, pero personalmente no podría haberlo hecho. La rivalidad es demasiado.

«Si me hubieras dicho en un mundo perfecto, en mis años de juego, ¿qué clubes de la Premier League tienen la tradición, un club real? El Arsenal sería el número uno.

«La tradición de Highbury, sentí que estaban haciendo las cosas de la manera correcta. También amo a Aston Villa y Newcastle en la Premier League.

«En Europa admiraba la Juventus y el Bayern de Múnich. Los respetaba como clubes de fútbol. El Bayern era meticuloso en su preparación, por lo que serían internacionalmente».

