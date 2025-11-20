Gary Neville admite que el Man United se arrepiente mucho del atentado de Wayne Rooney

El héroe del Manchester United, Gary Neville, quedó atónito al escuchar cuánto ganó su ex compañero Wayne Rooney durante su apogeo en Old Trafford.

Gary Neville quedó asombrado por su ex compañero de equipo Wayne Rooney. (Imagen: la superposición)

Gary Neville admitió en broma que cometió un costoso error al no contratar nunca a un agente durante su carrera como jugador. Neville, de 50 años, se convirtió en una leyenda del primer equipo en 19 años en el Manchester United, disputando 600 partidos y ganando 25 trofeos.

El lateral derecho era leal al United y operaba sin representación formal. En cambio, trajo a su padre para negociar el contrato. En 2007, Marcel incluso pidió que se retirara a los agentes del fútbol.

Pero la opinión del ex seleccionador de Inglaterra ha cambiado tras conocer lo que ganaba su ex compañero Wayne Rooney cuando estaba en su mejor momento. «¿Cuál habría sido tu contrato más importante en el United?» Marcel le preguntó a Rooney en el podcast Stick to Football.

«Fui compañero de equipo en 2010-2011 con £1,75 millones, soy el capitán».

Rooney, que firmó su último contrato con el United en 2014, reveló: «Lo más grande por lo que he pasado es alrededor de £17 millones al año».

Neville, atónito, respondió a su vez: «Creo que debería haber pagado un poco más (risas). Está genial, bien hecho, felicidades… Bien hecho, Paul (Stretford, agente de Rooney).

«Paul, hablemos después. ¡Creo que necesito un agente! «

«Todas esas cosas que he dicho a lo largo de los años acerca de no necesitar un agente – ¡necesitas un agente! £17 millones al año – eso es increíble, Wazza. ¡Guau!»

Gary Neville y Wayne Rooney trabajaron juntos durante un total de once años. (Imagen: AMA/Corbis vía Getty Images)

Sin embargo, durante sus días como jugador, Marcel no era fanático de los agentes. En declaraciones a The Guardian en 2007, el hombre de 50 años dijo: “Me gustaría ver a los policías eliminados del juego.

«Estoy preocupado y siempre lo he estado: ‘¿Cómo alguien puede entrar y preguntar sobre esto?’ [a player’s] salarios y luego esperar recibir cientos de miles de libras y, a veces, millones?

«Hoy en día, personalmente, ya no lo veo. Ese dinero desaparece del juego y los clubes tienen que quedarse con ese dinero; si el jugador tiene derecho a ello, debe quedarse con ese dinero».

Como representante de la PFA del United, Neville también advirtió a los jugadores jóvenes sobre los riesgos de trabajar con agentes. «Si tenemos un sindicato tan fuerte como el nuestro, la PFA podría ayudar con la formación adecuada de los jugadores jóvenes y garantizar que esos jugadores no dependan tanto de la gente que quiere quitarles dinero», añadió.

Después de jubilarse en 2011, Neville ahora tiene múltiples fuentes de ingresos. Es mejor conocido como experto de Sky Sports y trabaja para ITV durante torneos internacionales.

Neville también es copropietario del club Salford City de la Liga Dos. Desde los 21 años también se dedica al desarrollo inmobiliario.