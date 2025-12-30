Gary Lineker revela su relación con Ayden Heaven y dice que la estrella del Man United ‘está en buenas manos’

El defensa del Manchester United, Ayden Heaven, fue un jugador destacado en la reciente victoria de la Premier League sobre el Newcastle.

Gary Lineker habló sobre Ayden Heaven del Manchester United en el podcast The Rest is Football (Imagen: podcast El resto es fútbol)

La leyenda inglesa Gary Lineker ha revelado que comparte el mismo agente que el defensa del Manchester United Ayden Heaven y que el joven de 19 años está en buenas manos.

El adolescente ha saltado a la fama en el United desde su salida del Arsenal, rival de la Premier League, a principios de este año. Después de hacer algunas apariciones con Ruben Amorim la temporada pasada, ha estado más involucrado esta temporada, especialmente con las lesiones en aumento en las áreas defensivas.

Heaven ha hecho varias apariciones en todas las competiciones esta temporada, participando en los últimos cinco partidos de liga. Esa racha incluye una actuación destacada en su reciente estrecha victoria sobre el Newcastle United en el Boxing Day.

Lineker, una leyenda de Inglaterra que representó a equipos como Leicester City, Barcelona y Everton durante sus días como jugador, ha dado una idea del equipo que apoya el desarrollo de Heaven en Old Trafford. Lineker está representado por el agente Jon Holmes, que trabaja con uno de los representantes de Heaven, Andy May.

«Tenemos el mismo agente», reveló Lineker en el podcast The Rest is Football esta semana. “Andy [May] se ocupa de él.

«Está en buenas manos. Vino conmigo a la Ballers League la temporada pasada. Es un buen chico».

Además de May, Heaven también está representado por su madre, Lisa, y ambas contribuyeron decisivamente a asegurar su traslado del Arsenal al United a principios de este año. «Encantado de haber ayudado a Ayden Heaven en su transferencia del Arsenal al Manchester United, junto con Karim Bouzidi y Lisa Heaven», compartió May en una publicación en las redes sociales en febrero.

Ayden Heaven, defensa del Manchester United (Imagen: Foto de Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images)

«Ha sido un placer presenciar el desarrollo de Ayden como futbolista y como persona durante los últimos años. Este importante paso, y la confianza que su nuevo club muestra en él, es un testimonio de su talento, dedicación y ambición».

La reciente actuación de Heaven contra Newcastle fue el último ejemplo de su continuo desarrollo e impresionó a los expertos que lo observaron. La ex estrella del Manchester City, Micah Richards, en particular, cree que el joven tiene todas las herramientas para convertirse en un defensor de primer nivel.

“Lee muy bien el juego para ser un jugador joven”, dijo, hablando también en el podcast Rest is Football. «Físicamente puede soportarlo y es lo suficientemente fuerte.

«Es bastante rápido. Pero lee bien el juego, y para un jugador joven tiene que leer el juego de esa manera». [is fantastic]. Pensé que fue una muy buena actuación de su parte y por eso lo necesitaban. [the injuries]».

Heaven espera tener otra oportunidad de demostrar su valía el martes por la noche cuando el United reciba a los Wolves en Old Trafford. Con Harry Maguire y Matthijs de Ligt aún recuperándose de sus lesiones, Ruben Amorim podría volver a recurrir al joven.