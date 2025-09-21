Gary Lineker nuevos Roltetiales y participantes de TV confirmaron después de hacer coincidir la salida del día

Inglaterra -icon Gary Lineker dejó su posición como la competencia del presentador del día en mayo después de más de un cuarto de siglo, pero está listo para regresar a la silla de presentación para un show de ITV

Gary Lineker (Imagen: Getty Images)

El regreso de Inglaterra Gary Lineker a la televisión se acerca a medida que los participantes se confirman a su última compañía, después de su controvertida salida del partido de Hotseat. El hombre de 64 años confirmó que renunciaría a su papel en el programa insignia de la BBC en noviembre de 2024 antes de irse en mayo.

Lineker recientemente terminó la racha ganadora de 23 años de hormiga y dec en los National Television Awards (NTAS) cuando llevó el premio del presentador a casa cuando regresó al interés público. A principios de este mes, se confirmó que el ex futbolista sería el líder de un nuevo programa de televisión de ITV ‘The Box’.

El programa verá 10 competiciones de celebridades de cajas amarillas, que van desde antiguos atletas hasta estrellas de televisión de realidad, donde son transportados a lugares desconocidos antes de ser lanzados y confrontados con retadores. Cada semana se enfrentarán a dos jugadores con ‘The Duel’, una final en la que se inicia el perdedor del programa.

El domingo, el elenco del nuevo programa, que se filmará a finales de este año antes de que se transmitiera en 2026, fue confirmado.

La única forma es que la estrella de Essex Joey Essex estará acompañada por el ex defensor del Liverpool Graeme Souness, el ex pico de los Comunes John Bercow, JB Gill, Danny Aarons, Jenny Ryan, Ranvir Singh, Sara Davies, Ellie Taylor y Shakira.

Hablando del programa, Lineker dijo: «No puedo esperar para organizar la caja. Siempre me he sentido como en casa en la caja en un campo de fútbol y, aunque esta es una propuesta diferente, los principios básicos son comparables.

«Los participantes tendrán que averiguar de manera rápida y magistral cómo funciona cada juego, mientras que también intentan correr para que la competencia tome el control.

«¡Será impredecible y emocionante de mirar, y estoy emocionado de que tenga una silla en la primera fila para toda la acción!»

