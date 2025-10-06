Gary Lineker envía un mensaje con clasificación X en nombre de Erling Haaland después de detectar Man City Moment

Gary Lineker dio su palabra sobre Erling Haaland y Man City después de la victoria fuertemente luchada contra Brentford en la Premier League.

Erling Haaland anotó el gol ganador para Man City contra Brentford. (Imagen: Camera Sport a través de Getty Images)

Gary Lineker ha elogiado a Erling Haaland por su respuesta en una entrevista después de la victoria 1-0 de Manchester City en Brentford el domingo.

Todo parecía fácil frente a Pep Guardiola en una primera mitad de un lado. Haaland anotó temprano frente a la ciudad antes de que Phil Foden y Tijjani Reijnders estuvieran cerca de expandir el liderazgo.

Sin embargo, no llegó otro objetivo y fue un juego completamente diferente en los segundos 45 minutos. Brentford empujó a City todo el camino después del descanso, pero los Blues resistieron lo que podría ser una gran victoria en su temporada.

Después del juego, Lineker dio su opinión sobre una entrevista de que Haaland se realizó con Sky Sports. « Luego me encantó la entrevista con Erling Haaland «, dijo sobre el resto es un podcast de fútbol.

‘Vino con chappers [Mark Chapman] Y tú mismo [Micah Richards]Jamie [Redknapp]Y él dijo: «Bueno, la cuestión es que el primer momento en que comienza a empujarme, agarrando», y dijo: «Me sentí un poco cansado por el juego, pero luego pensé bien».

«En resumen, él no dijo esto en el aire, pero:» ¡Joder tú! «Y yo también conozco ese sentimiento.

«Piensas:» Oh, sí, quieres probarlo, quieres jugar físicamente, ¿verdad? «¡No juegues físicamente con Haaland!

Sobre si la ciudad puede volver a sus días de gloria, agregó: « Depende de su reclutamiento y de qué tan exitoso, y qué tan bien llegan uno o dos de sus nuevos jugadores y se establecen. Me gustan los reijnders.

«Creo que es un muy buen jugador. Tiene mucho sobre su juego.

«Los hombres amplios que han tenido recientemente fueron tan buenos. Pero nunca, una vez, nunca, nunca escribiría para traer algo especial.

Recuerda cuando vino por primera vez. Sí, Manchester City ya estaba ubicado como este gran club y exitoso, pero lo llevó a un nivel diferente, junto con un buen reclutamiento.

«No es fácil obtener siempre el reclutamiento: vas a cometer los errores extraños. Creo que tienen uno o dos hits en los últimos dos o tres años, pero bastantes fallas».

