Gary Lineker claramente hace que Rasmus Hojlund y Marcus Rashford sean sentimientos después de que Man United Swin

Marcus Rashford y Rasmus Hojlund dejaron el Manchester United en préstamo en el verano

Ex Vooruit de Tottenham y Leicester City Gary Lineker (Imagen: Getty Images)

Gary Lineker está líricamente encerado sobre el Manchester United -Duo Marcus Rashford y Rasmus Hojlund después de ambos el miércoles por la noche en la Liga de Campeones.

Rashford, de 27 años, continuó su excelente forma reciente con una asistencia para Barcelona contra Paris Saint-Germain. El internacional de Inglaterra alimentó un pase preciso al ex hombre de Manchester City Ferran Torres, quien no cometió ningún error y pasó el balón al portero del PSG.

Después de un lento comienzo de la vida en la región catalán, Rashford ahora ha anotado dos veces y dio cinco asistencias en sus últimas seis actuaciones frente a la película de Hansi.

Pensando en el comienzo de Rashford en Barcelona, ​​Lineker admitió que era «alentador» a verlo comenzar partidos para su nuevo club. Le dijo que el resto es un podcast de fútbol: «Creo que Marcus comenzó bien en Barcelona. Obtiene mucho fútbol. La gente dijo:» No va a conseguir un partido, lo ha hecho. «

«Está claro que siempre recibes pequeños ritmos y lesiones para ciertos jugadores, y parece rotar mucho, pero Marcus comenzó muchos juegos en la Liga de Campeones. De los tres goles que Barcelona ha marcado, anotó dos y ayudó al otro, muy buen pase.

«Buen comienzo, me parece alentador. Puedes ver que realmente les gusta.

«Incluso durante el fin de semana, quiero decir, su asistencia durante el fin de semana fue en la competencia, fue un rincón, pero todos los jugadores corrieron hacia él. Es una muy buena señal. Lo necesitas. Estoy feliz».

En lo que respecta a Hojlund, anotó un aparato ortopédico para Napoli durante su victoria por 2-1 contra Sporting CP. El danés anotó el primero después de llegar al final de un hermoso pase de Kevin de Bruyne antes de que lo detuvieran más allá del portero.

De Bruyne luego recogió otra ayuda cuando su entrepierna se volvió a casa a través de Hojlund para su segundo de la competencia, con una noche exitosa antes de que se cerrara el lado de Antonio Conte.

Hojlund acaba de encontrarlo tres veces en cinco actuaciones para Napoli desde su mudanza del United, con su otro gol en su debut contra la Fiorentina.

«Sé que De Bruyne también fue brillante en el juego ayer, pero Rasmus Hojlund anotó dos goles», agregó Lineker. «Todos los que abandonan el Manchester United parecen estar realmente bien. Pero solo te muestra, ¿verdad?»

Tanto Rashford como Hojlund dejaron a United en préstamo en el verano, con Antony y Jadon Sancho entre los demás para dejar a los Rojos después de que Ruben Amorim dejara en claro que no estaban en sus planes.

Mientras tanto, United vuelve a la acción cuando organizan Sunderland en Old Trafford el sábado por la tarde. Los Rojos quieren recuperarse después de la derrota por 3-1 del fin de semana pasado contra Brentford.

