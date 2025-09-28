Gareth Southgate Manchester United más nuevo como reclamos futuros de Ruben Amorim contrastantes hechos

Gareth Southgate ha sido asociado con el Manchester United, mientras que la presión sobre Ruben Amorim aumenta.

Gareth Southgate se mantiene fuera de la gestión del fútbol (Imagen: imágenes de alambre de PA/PA)

Ruben Amorim viene, entre otras cosas, después de que el Manchester United perdió nuevamente en la Premier League.

Amorim había derrotado al Chelsea 2-1 en Old Trafford, y tuvo la oportunidad de ganar por primera vez con victorias consecutivas en la liga desde que llegó a United hace casi un año.

Pero nuevamente, falló, mientras supervisaba una pobre derrota por 3-1 ante Brentford. United fue maltratado en la fase de apertura antes de un gol de Benjamin Sesko, el primero para el club, esperaba que regresara.

Pero cuando Bruno Fernandes perdió su penalización después de una decisión de Bizzare de mostrar a Nathan Collins de Brentford, quedó claro que no sería el momento de United. Las abejas agregaron un tercio en el tiempo de detención, en el que Amorim fue condenado por su derrota de la 17ª liga en solo 33 juegos.

Ahora la especulación sobre su posición es la intensificación, como Deporte para hombres Ver un nuevo desarrollo.

Southgate en ‘Lista de tres hombres’ para reemplazar Amorim

Según los informes, Gareth Southgate está en la lista corta de tres hombres del Manchester United para reemplazar a Amorim, y ya ha tenido contacto directo con Sir Jim Ratcliffe. Según TalkSport, esos informes de que United probablemente esperará hasta noviembre para persuadir al tractor.

Esto sería reducir el nivel de compensación, porque Amorim estuvo a cargo durante 12 meses. Según los informes, Ratcliffe ha tenido contacto con Southgate en las últimas semanas para evaluar la posibilidad de que se haga cargo, porque había estado sin trabajo como gerente de inglés en julio de 2024.

Las otras dos opciones que Según los informes se puso en la lista son el gerente de Crystal Palace, Oliver Glasner, y Andoni Iraola de Bournemouth. Southgate, de 55 años, estaba fuertemente conectado con el papel antes de su salida en Inglaterra, y su nombre también fue mencionado durante el proceso de nombrar a Amorim, que podría tener cuatro competiciones para salvar su trabajo.

Gareth Southgate (Imagen: Nick Potts/PA -Wire)

Ellos dependen de: «Gareth Southgate ha dejado cada vez más claro que ha decidido dejar la gestión del fútbol. En diciembre de 2024, el ex jefe de Inglaterra le dijo a la BBC: «He sido un jugador y entrenador durante 37 años, y no estoy en el próximo período de mi vida que es completamente diferente. Si ha tenido uno de los trabajos más grandes, ¿cómo segues eso? «

«Los comentarios de Southgate sugieren que está buscando roles de liderazgo fuera del fútbol, ​​ya que está indicado durante otras actuaciones de los medios, ya que deja el asiento caliente de Wembley. P.Quizás Sir Jim Ratcliffe Southgate está tratando de convencer para cambiar las ideas, pero sin el ex chef de FA que Ashworth a bordo de United, parece descabellado que Southgate obtendría el trabajo en este momento e incluso lo quiere.

«Sin embargo, algunos afirmarían que United es un trabajo aún más grande que administrar Inglaterra, por lo que quizás sea un papel digno del próximo. Pero las estrellas no se sienten alineadas y dadas las carreras actuales de Glasner e Iraola en la Premier League, parecen candidatos más adecuados para lo que United intenta construir. «

Ratcliffe’s Sentimientos sobre amorim

Según BBC Sport, la jerarquía del Manchester United, incluido Sir Jim Ratcliffe, sigue siendo el apoyo de Ruben Amorim. Su informe rechaza la especulación de que se ha elaborado una lista corta e insiste en que Chiefs Old Trafford apoya plenamente al portgueses para revertir las cosas.

Ratcliffe es de la opinión de que es justo juzgar Amorim en el transcurso de una temporada completa con lo que el copropietario de los Estados Unidos considera el equipo adecuado para avanzar. Las fuentes agregan que no se está siendo elaborado actualmente.

Ellos dependen de: «Sir Jim Ratcliffe nuevamente muestra paciencia con un gerente del Manchester United. Permitió que Erik Ten Hag continuara a pesar de una terrible temporada 2023-24, y lo apoya con un verano de gasto antes de que finalmente tire del enchufe, los compañeros grandes Jason Wilcox y el juicio de Omar Berrada confiaban.

«Pero juega un juego peligroso mientras IRE se acumula dentro de la base de fanáticos. Llenando constantes falsos partidarios del amanecer unidos con apatía y si los resultados no mejoran, es solo cuestión de tiempo antes de que las cosas se vuelvan tóxicas en las competiciones».

