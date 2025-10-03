Gareth Southgate se ha asociado con un posible traslado al Manchester United para reemplazar a Ruben Amorim, porque el portugués táctico está a una presión creciente

El tiempo de Ruben Amorim marca el Manchester United (Imagen: Getty Images)

Se dice que Gareth Southgate tiene tiempo y paciencia de la Junta del Manchester United si tiene éxito a Ruben Amorim.

El ex gerente de Inglaterra debatiría si United encajaría bien, en caso de que se libere al actual entrenador en jefe. Sin embargo, se sugiere que Southgate estaría preocupado por convertirse en miembro del club y requerir una obligación de cuatro años para revertir las cosas, un período de tiempo que la junta puede no estar dispuesta a ofrecer.

Según el Sun, las fuentes indican que el partidario de Lifelong United necesitaría las garantías de que la alta gerencia se adheriría a cualquier objetivo a largo plazo. El informe también sugiere que Southgate está preocupado de que la junta espere de inmediato el éxito de él, mientras que su enfoque se centra en el progreso constante durante un período más largo.

El hombre de 55 años ha estado desempleado desde que fue rechazado como gerente de inglés el verano pasado, después de que llevó a los tres Leones al segundo lugar en la Eurera 2024 con 2-1 de España en la final. Sin embargo, el ex Palacio de Cristal, Aston Villa y el entrenador de Jefe-Work-Work de Middlesbrough se han vinculado a un puesto de gestión en United desde que Sir Jim Ratcliffe adquirió una interés minoritaria en el club en febrero pasado.

Los hombres Comprende que tiene serias preocupaciones sobre aceptar el trabajo. Southgate tampoco es el único nombre vinculado a hacerse cargo de Amorim.

Se dice que Oliver Glasner de Palace y el Fabian Hurzeler de Brighton se van en la carrera por el Old Trafford Hot Set como Amorim, mientras que también se mencionaron las leyendas de fútbol Zinedine Zidane y Xavi Hernández, informa De Spiegel.

Sin embargo, no hay indicios de que United planee renunciar a Amorim mientras se acerca a su primer cumpleaños. El gerente portugués tomó la delantera después de que Erik Ten Hag fue despedido en octubre pasado, pero solo pudo enviar al club a un decepcionante lugar decepcionante en la Premier League.

Gareth Southgate no ha tenido éxito desde que renunció a Inglaterra (Imagen: Imágenes deportivas de Eurasia, Getty Images)

Amorim obtuvo algo de margen por el hecho de que trabajó en gran medida con el equipo que heredó de diez HAG, pero no obtendrá los mismos reembolsos esta temporada. Esto se debe a que la junta de los Red Devils lo apoyó considerablemente en la ventana de transferencia de verano para hacer cambios para que coincida con su formación de preferencia 3-5-3, y para ofrecer una gira completa de pretemporada para poner a su equipo en forma.

A pesar de un mal desempeño, Amorim obtuvo algo de margen cuando trabajó en gran medida con el equipo que heredó de su predecesor holandés. Esta vez, sin embargo, el jugador de 40 años no tendrá las mismas disculpas.

United actualmente es 14 en la mesa de la Premier League después de seis juegos, con solo dos victorias y un empate. Con un próximo partido contra un buen rendimiento de Sunderland el sábado 4 de octubre y los partidos contra Liverpool, Brighton y Tottenham, la situación podría empeorar en las próximas semanas para el entrenador en jefe.

Southgate no ha tenido éxito en la Premier League desde el descenso de Middlesbrough en la cima del fútbol inglés en 2009. En cambio, cambió su enfoque a la gerencia internacional con Inglaterra en 2013, inicialmente la administración del lado U21 antes de ser promovido al primer equipo tres años después.

Aunque no aseguró un gran trofeo con los tres Leones, los llevó con éxito al número dos en la Eurocopa 2020 y la Eurocopa 2024, así como un tercer lugar en la Liga de las Naciones de la UEFA en 2018/19.

