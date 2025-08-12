Ganador de la Premier League, transferencia de £ 21.5 millones: cinco jugadores que pueden reemplazar a Rasmus Hojlund en Man United

Manchester United planea vender Rasmus Hojlund después de la llegada de Benjamin Sesko desde RB Leipzig.

Manchester United tiene opciones si quieren reemplazar a Rasmus Hojlund. (Imagen: Melissa Tamez/Icon Sportswire a través de Getty Images)

Manchester United ha revisado su ataque este verano con los grandes dibujos de Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko.

Como tal, estaba claro que los jugadores deberían irse con el enfoque en su ‘equipo de bombas’ que Ruben Amorim informó que querían irse este verano. Hasta ahora, solo Marcus Rashford ha logrado hacer esa salida, pero Alejandro Garnacho parece cerrar una transferencia al Chelsea, si se puede organizar una tarifa.

Al final, cuando salió la noticia de que Sesko era más que un objetivo para el club, los signos de interrogación comenzaron a rodear el futuro de Rasmus Hojlund. Aunque le gusta ser feliz en el club en las últimas semanas y meses, Las noticias de la tarde de Manchester Comprende que el danés tiene la sensación de que hay muy poca opción, pero para irse este verano.

AC Milan son los corredores de los frontales en firmar a Hojlund, pero si lo manejan, United necesita que alguien juegue el segundo violín a Sesko y ofrece competencia por su lugar en el equipo. Con eso en mente Las noticias de la tarde de Manchester Ha echado un vistazo a cinco candidatos que pueden convertirse en la segunda opción de United;

Dusan Vlahovic – Juventus

La opción más cara en esta lista es Dusan Vlahovic. La Juventus quiere vender al delantero debido a su contrato y parece destinado a obligar a los serbios a salir de su club de una forma u otra.

Está claro que Turin -Outfit ha establecido un precio inicial de alrededor de £ 21.5 millones, lo cual es optimista después de 15 goles la temporada pasada y con otro año sobre su contrato. Vlahovic parece una opción poco probable debido a las finanzas involucradas, pero nunca se sabe en esta ventana.

Dominic Calvert -lewin – Agente libre

Los informes sugirieron recientemente que Dominic Calvert-Lewin está desesperado por firmar para United después de dejar Everton este verano. Se afirma que el delantero incluso despidió a su agente para tratar de superar el movimiento.

28 años y relativamente barato, esta puede ser una opción sólida para United. Sin embargo, existe la preocupación de que pueda estar insatisfecho debido a su falta de minutos, especialmente cuando Sesko toca el suelo.

El boom deportivo también entiende que West Ham y Leeds también están interesados en Calvert-Lewin.

Chadu – Manchester United

Por supuesto, el reemplazo de Hojlund se puede encontrar desde el interior. Chido Obi fue promovido en el equipo de United la temporada pasada debido a una serie de versiones de lesiones.

Mostró la promesa a la edad de 17 años y ciertamente hay un jugador en ella. Pero tal vez sea demasiado temprano para llamar regularmente al adolescente para el subconterro, especialmente si necesita minutos.

Jamie Vardy – Agente libre

Quizás una opción más de bajo riesgo sería el veterano ganador de la Premier League Jamie Vardy. Acaba de salir de Leicester City como un héroe y está registrado y sugiere que todavía puede hacerlo en la máxima máxima categoría inglesa.

El ícono de Leicester City y el ahora libre agente Jamie Vardy. (Imagen: George Wood/Getty Images.)

A la edad de 38 años, el acuerdo probablemente sería solo un año, lo que podría darle a United la oportunidad de revisar la situación en 2026. Sin embargo, su récord de puntaje objetivo habla por sí mismo y nueve goles de la Premier League para un equipo de Wrestling Foxes son realmente impresionantes.

Joshua Zirkzee – Manchester United

La opción realista para United es mantener a Joshua Zirkzee como delantero de respaldo en el club. El problema con esto es que Zirkzee comenzó a impresionar y jugar más profundo la temporada pasada.

Se usaría mucho mejor que un no. 10 que un centro-avance y también puede ser más fatal en esa posición. Aunque, con otras áreas, principalmente en el mediocampo, también debería mejorarse este verano, Zirkzee parece ser el único reemplazo lógico.