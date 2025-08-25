Fulham Star explica por qué el objetivo de Leny Yoro para Man United ‘no debería haberse permitido’

Manchester United News como abridor de Leny Yoro en Craven Cottage se examina después de un claro error en Calvin Bassey

Leny Yoro anotó el primer gol de Man United de la temporada (Imagen: papá)

El defensor de Fulham, Calvin Bassey, afirmó que el objetivo de Leny Yoro para el Manchester United durante la reunión entre la Premier League entre las dos partes entre las dos partes debería haber sido rechazado por un error en la casilla del defensor.

Yoro anotó el primer gol de la temporada 2025/26 de la Premier League de la Premier League después de haber convertido la esquina de Bryan Mbeumo en el poste de atrás. Sin embargo, no fue suficiente para los hombres de Ruben Amorim ganar sus primeros tres puntos de la campaña.

Bruno Fernandes también perdió una penalización en la primera mitad, lo que significa que United solo ha logrado un punto de un posible seis en sus dos primeros juegos. Bassey, sin embargo, se determinó que el Yoro abierto no debería haber sido después de que el defensor francés lo había expulsado.

Después del juego, Sky Sports habló sobre sus pensamientos sobre el gol después del juego después de haber dado su voz sobre su culpa en Mason Mount en la caja. «Es lo mismo que mi, es un error [Yoro push]»Él dijo.» Me empujó y se detuvo para que llegué a la pelota. Cuando los árbitros miren hacia atrás, se sentirán decepcionados. «

Añadió: «No puedo decir demasiado antes de tener una multa. ¿No hay suficiente fuerza? Vamos. Es un error. Si subes a saltar, un pequeño toque puede asustarte.

El contenido no se puede mostrar sin permiso

‘Tiene dos manos [on me]¿Cuánta potencia necesitas? Le dije que tienen una regla que solo el capitán puede hablar con él, no lo verificaron.

‘No estoy seguro [why he didn’t check it]Solo hablaría con el capitán, tal vez no tengan eso. ¿Qué quieres que haga? Salta al piso, es suficiente no dejarme ganar la pelota, es una desventaja, no debe permitirse. «

