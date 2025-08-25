Fulham -Baas Marco Silva golpea la controvertida decisión de Slam contra el Manchester United – «Todos lo vieron»

Man Utd sacó 1-1 con Fulham en la Premier League el domingo y Marco Silva pensó en el resultado.

Marco Silva no estaba contento con el objetivo de United. (Imagen: Beanyman Sports 2)

Marco Silva cree que el objetivo del Manchester United contra Fulham no debería haber sido permitido el domingo.

United rompió el impasse en el minuto 58 en Craven Cottage cuando el encabezado de Leny Yoro Bend en Rodrigo Muniz. Yoro luchó con Calvin Bassey antes de ganarse el cabezazo y Silva cree que su defensor estaba contaminado en la estructura.

Fulham respondió en el minuto 73 a través de Emile Smith Rowe para asegurar un punto, pero Silva expresó su frustración por las decisiones del VAR cuando habló con la BBC después del juego.

Hablando de las decisiones, incluida la multa otorgada en la primera mitad, dijo Silva: «Quiero explicar todo sobre las decisiones de VAR esta tarde, pero no puedo.

«No puedo hacerlo porque eran diferentes de muchas maneras diferentes. Eran increíbles y vieron dos errores al mismo tiempo, Shaw en Rodrigo y Bassey en la montaña al mismo tiempo, ambos errores, y vieron que el error de Bassey fue medio segundo por el error de Shaw en Muniz.

«Entonces el segundo [the United goal]. Creo que lo que vi es lo que todos vieron en el estadio; Todos en todo el mundo lo vieron. Dos jugadores fueron aislados en una esquina y un jugador empujó al otro para liderar la pelota. Si vas a las reglas, sabes lo que sucederá.

«Me gustaría que tales decisiones sean siempre las mismas. Simplemente de esa manera».

Cuando se le preguntó si estaba satisfecho con un punto, Silva respondió: «Estoy feliz por la reacción, feliz de cómo volvimos en la segunda mitad después de un gol que no debería permitirse.

«Feliz por la forma en que completamos el juego, satisfechos con la forma en que los jugadores entraron y tuvieron una forma de realizar y la forma en que jugamos contra un gran equipo como el Manchester United».

Bassey también respondió y le dijo a la BBC: «Para mí, [the push from Yoro] Es claro y claro. Tiene dos manos en la parte de atrás y ha creado una ventaja para sí mismo. Si no hay contacto, voy allí y peleo con él. Claramente me impidió venir a la pelota. Para mí, claramente debería ser un error. «

United se enfrenta a Grimsby después de la Copa Carabao el miércoles por la noche.

Sky Sports con descuento Premier League y paquete EFL Este artículo contiene enlaces afiliados, recibimos un comité sobre cada venta que generamos a partir de esto. Cuero £ 43 £ 35 Aire Obtén Sky Sports aquí Sky ha reducido el precio de su paquete esencial de deportes de televisión y Sky para la temporada 2025/26, que ahorra a los miembros £ 192 y ofrece más de 1,400 partidos en vivo en la Premier League, EFL y más. Sky mostrará al menos 215 partidos de la Premier League en vivo esta temporada, un aumento de un máximo de 100 más.

—

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro podcast Red Manchester, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.