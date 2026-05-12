‘Fuimos los pioneros’: cómo es ganar la FA Youth Cup para el Man City contra el Man United

Parecía un problema extraño en el fútbol inglés que Manchester City y Manchester United se enfrentaran por primera vez en la final de la Copa FA en 2023. Dos potencias del fútbol inglés probaron todos los éxitos en la competición en la primera década del siglo XX y registraron muchas más victorias, pero nunca se enfrentaron en una final hasta hace tres años.

Asimismo, cabe destacar que el jueves sólo se verá el segundo derbi de Manchester en la final de la FA Youth Cup. Hay que remontarse a 1986 para ver la única vez que dos de las mejores academias del mundo disputaron el evento más importante del fútbol juvenil, cuando el City ganó 3-1 en dos partidos.

El fútbol ha cambiado considerablemente en estos cuarenta años, pero el orgullo por el trofeo, no. Paul Lake fue una de las estrellas del City de 1986 que se aseguró de hacerse un nombre incluso cuando el primer equipo no lo era.

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«Cuando firmas como académico, como aprendiz, reconoces la importancia de la FA Youth Cup, en realidad es la cima», dijo al club. Noticias de la noche de Manchester. «Ganar la liga y la FA Youth Cup eran las dos cosas que cada equipo juvenil consideraba su estrella polar, lo que realmente querían lograr. Eso fue el éxito».

«Y obviamente no lo reconoces cuando juegas a los 16 años, pero para el club también es enorme en términos de contratación. Si eres un equipo tan exitoso, tal vez los mejores jugadores querrán venir y fichar por ti. En 1985, 1986, por esa época, el primer equipo del Manchester City no tuvo mucho éxito.

«A pesar de eso, el equipo juvenil era fantástico y, ya sabes, cuando llegué al Manchester City teníamos jugadores como Paul Moulden, Ian Scott y Steve Redmond que eran considerados los mejores jugadores en sus posiciones en el país. Había jugadores como David White e Ian Brightwell que eran muy, muy fuertes y muy consistentes».

El City sabía que era favorito de cara a la final contra el United, pero eso trajo su propia presión. Sus esfuerzos por convertirse en el primer grupo de jóvenes Blues en levantar la FA Youth Cup también recayeron sobre sus hombros.

Y luego estaban los estadios. Hasta 2021, la final de la FA Youth Cup era un asunto de dos partidos, lo que significa que Lake y sus compañeros de equipo jugaron el partido de ida en Old Trafford frente a unos 7.500 seguidores, antes de regresar en Maine Road frente a 18.000 seguidores.

Había más aficionados de los que estaban acostumbrados los jugadores, e incluso la cobertura mediática fue algo a tener en cuenta. Después de un empate 1-1 contra el United, donde el City no dio lo mejor de sí, los jóvenes Blues emergieron entre los aplausos de Maine Road la semana siguiente.

«Éramos más fuertes que el United. Pero también hay expectativas [with that]. Y es la primera vez que realmente experimentamos ese tipo de presión, sabiendo que en el papel eres el mejor equipo y en el papel no estás ganando partidos», dijo Lake.

«Había casi 10.000 en United, pero en Maine Road eran casi 20.000. Nunca habíamos experimentado eso antes, así que tu familia está de nuevo entre la multitud y todo el mundo habla de ti. Todos los periódicos hablan de ti y es todo un territorio nuevo para nosotros. Y a la mezcla le sumas el hecho de que entras como el firme favorito y tienes que desempeñarte según los estándares establecidos por Tony Book, Glenn Pardoe y Ken Barnes.

«Llegamos al partido de ida y empatamos 1-1 en Old Trafford y el United dio buena cuenta de sí mismo. El partido de vuelta vuelve a Maine Road y sabes que fue la primera vez que pudimos ganar la FA Youth Cup. Habría sentado un precedente y un estándar para nosotros si fuéramos los pioneros en esa área. Así que hubo mucha presión y siempre sentimos que si llegábamos a nuestro mejor partido ganaríamos a todos.

«Así es como afrontamos el partido de vuelta, estuvimos en ventaja desde el principio del partido. Nos cerramos, trabajamos duro y, por supuesto, marcamos temprano en el partido con David Boyd, un excelente extremo que recibimos de Escocia.

«Si lo piensas bien, aparte de algunas lesiones, todos los jugadores del equipo han llegado a ser futbolistas profesionales. Así que piensa en el porcentaje de jugadores de todo el equipo que han llegado a ser profesionales para demostrar lo fuertes que éramos y, por tanto, lo difícil que sería para el United conseguir un resultado contra nosotros».

Además de ganar la primera Copa Juvenil del club, también fue una generación dorada de jóvenes del City. Siete miembros del equipo debutaron en el primer equipo, incluidos David White (342 apariciones) y Steve Redmond (287 apariciones), y cinco fueron titulares en la goleada por 5-1 al United de Sir Alex Ferguson en 1989.

A medida que se abrieron camino hacia el equipo senior, los talentos locales llegaron a apreciar aún más a los que los precedieron, del mismo modo que Lake reconoce lo difícil que ha sido para todos los jóvenes de la academia de la ciudad desde entonces. Las porterías continuaron cambiando a medida que lograron más en sus carreras senior, pero la Copa FA Juvenil siempre fue apreciada.

Para Lake, el trofeo es aún más especial debido a los recuerdos que se perdería si su carrera terminara efectivamente a la edad de 21 años después de una devastadora suerte de lesión. Todo jugador que pise el césped del Joie Stadium el jueves por la noche tiene su carrera por delante, pero debe aprovechar la oportunidad que se le presenta cara a cara.

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«Todos nos dimos cuenta de lo que significaba jugar para el Manchester City, usar la camiseta y jugar en Maine Road, y todos los jugadores que han estado ahí para nosotros», dijo. “Básicamente, cuanto más jugábamos, más respetábamos a Francis Lee, Colin Bell, Peter Barnes, Joe Corrigan, Tommy Booth, Alex Williams; todos estos jugadores que nos precedieron, ya sabes, reconocimos la importancia de eso.

«Glyn Pardoe siempre nos decía que no puedes considerarte un jugador del primer equipo hasta que hayas jugado diez partidos seguidos. Estos eran el tipo de mantras que teníamos en mente y que significaban que no podíamos dormirnos en los laureles. Había que mantener los pies en la tierra».

«Sabes que había expectativas sobre todos nosotros, pero también estábamos muy orgullosos de venir del equipo juvenil y ser un jugador local. Quiero decir, escuchas a los fanáticos cantar sobre uno de nuestros jugadores, y éramos todos nosotros. Todos nos preocupábamos por el club de fútbol y éramos muy apasionados. Y ciertamente no se trataba de dinero en ese momento, ¡te lo puedo asegurar!».

«Recordamos con cariño ese partido del equipo juvenil por muchas razones. Porque para muchos de nosotros probablemente fue el tipo de abanderado del éxito y lo probamos. Ya sabes, el siguiente éxito para muchos de nosotros fue llegar al primer equipo y luego pasar de la segunda división a la primera división».

«Luego me convertí en capitán, lo cual fue un gran privilegio y, desafortunadamente, dos juegos y medio después, ese fue el final, el comienzo y el final de mi carrera. Por más razones que la mayoría de los muchachos, Ian y David Brightwell, David White, jugaron cientos y cientos de partidos para el City, yo jugué más de cien, pero obviamente mi carrera se vio truncada. Así que hay nostalgia cuando pienso en ese momento porque ese fue el último trofeo que realmente tuve en mis manos».

«Los sueños eran tener mucho más éxito, pero desafortunadamente, sin culpa mía, nunca se hicieron realidad. Pero fue un momento especial y obviamente ahora tienes al equipo juvenil. Es emocionante para estos muchachos y hay expectativas, pero también hay otro elemento en un derbi y cómo se manejarán cuando crucen esa línea blanca.

«A pesar de todas las cosas que han cambiado la progresión del fútbol, ​​todavía tienen que cruzar esa línea blanca y ser ese jugador, ese compañero de equipo y ese individuo. Algunas cosas han cambiado, pero otras permanecen prácticamente iguales».