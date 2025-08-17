‘Fui expulsado de Old Trafford cuando me negué a cubrir mi camiseta’

Un presentador de televisión dice que había sido «humillado»

Muhammad Farooq Nazar (Imagen: enviado)

Un presentador de televisión y fanático del cricket dice que fue «humillado» después de haber sido expulsado del reciente partido de prueba en Manchester después de que se negó a ocultar su camisa de Pakistán.

La esposa de Muhammad Farooq Nazar le compró un boleto para el quinto día del juego entre Inglaterra e India en Emirates Old Trafford.

Nacido en Pakistán y un defensor de su equipo nacional de cricket, Muhammad, de 52 años, que vive en Didsbury, llevaba su famosa camisa verde hasta el último día del juego el domingo 27 de julio.

Dijo que era visible debajo de su abrigo cuando entró en el suelo y que un mayordomo incluso se quejó cuando tomó asiento.

Sin embargo. En lo que él dice fue un movimiento ‘discriminatorio’. Durante el almuerzo, otro mayordomo se le acercó y le pidió que lo cubra. Cuando rechazó las repetidas solicitudes, fue expulsado.

Muhammad es un ancla en Ahlebait TV (Imagen: enviado)

El club de cricket del condado de Lancashire (LCCC) dice que el personal del estadio dice los nombres de ‘precauciones, enfoque orientado a la seguridad’ después de un incidente durante el juego del día anterior, donde ondear una bandera paquistaní condujo a ‘tensiones con los fanáticos indios cercanos’.

El club, que después del incidente fue objeto de un retroceso después del incidente, se disculpó por cada malestar e insulto que causa «y dice que revisarán sus procedimientos.

Muhammad, quien se mudó al Reino Unido en 2008, es un presentador que a menudo trata sobre deportes en el canal de televisión islámico Ahlebait TV.

Asistió a competencias de prueba anteriores en Old Trafford, no con Pakistán, incluido un partido de cenizas entre Inglaterra y Australia y un partido anterior entre Inglaterra e India.

Llevaba su suéter paquistaní al partido de prueba de Inglaterra contra India (Imagen: enviado)

India y Pakistán son rivales históricos tanto en el campo de cricket. Hay tensiones políticas de larga data entre los dos países, incluido un conflicto armado, a principios de este año.

Las dos fiestas no han jugado una serie bilateral durante más de diez años y actualmente solo se reúnen en torneos internacionales sobre territorio neutral.

Muhammad dijo, sin embargo, que no había visto ningún problema, y de hecho pensó que era una buena oportunidad para mostrar la unidad.

«Tenía mi abrigo abierto cuando entré. Cuando pedí ayuda para ir a mi silla, el mayordomo me elogió y dijo:» Buen equipo, te ves bien. «

Mahoma con una de sus hijas en un partido anterior de Old Trafford entre Inglaterra y Sudáfrica (Imagen: enviado)

«Poco después de que comenzó la pieza, me quité el abrigo porque hacía calor. Fue muy amigable durante dos horas. Aprecié al Capitán Indio (Shubman Gill) cuando anotó su siglo. Aprecié a los Wicket Takers de Inglaterra.

«Quería esa sensación amistosa. Pensé que Sky Sports podría incluso ser el hecho de que los fanáticos indios y pakistaníes estaban sentados juntos y nos eligiríamos y nos apreciaríamos. Si unos meses antes no fuera divertido entre India y Pakistán.

«Uno de los árbitros en el medio (Ahsan Raza) era pakistaní, y dos días antes (la leyenda de Lancashire y Pakistán) Wasim Akram tenía la campana para comenzar a jugar.

«Así que pensé que no les molestaba alguien con una camisa de Pakistán. Pensé que sería un asunto positivo.

El capitán de la India, Shubman Gill, después de llegar a su siglo el día 5 de la prueba (Imagen: Getty Images)

«En un momento hablé con mi esposa por teléfono y dije lo agradecido que estaba y qué buen momento lo pasé», continuó. «Si hubiera sabido que había un problema, no habría usado mi camisa. Ni siquiera habría ido al juego».

Como se grabó en imágenes, que luego se volvieron virales en las redes sociales, cuando inicialmente pidió cubrir la camisa, preguntó por escrito por sus razones.

Más administradores y al final la policía estuvo involucrada. Se le pidió que encendiera su abrigo, pero se negó a decir: «No, no, este es mi orgulloso país».

«Estaba muy decepcionado y sorprendido», dijo. «Incluso grité contra la multitud» ¿Alguien tiene quejas? «Y los escuché ‘No’.

Los oficiales de policía estuvieron involucrados y le pidieron que descubriera las gradas para discutir el caso más.

Mohammed capturó a los administradores y le pidió que se cubriera la camisa (Imagen: Desconocido)

Mohammed dijo que después de dejar su silla, los administradores le pidieron nuevamente que se cubriera la camisa, pero dijo que creía que era un punto principal.

«Cualquier otra camiseta que pudiera aceptar, pero esta era una camisa oficial de Pakistán. No es una camisa política o algo así. Es una camisa de cricket. Todos los fanáticos llevaban sus camisas de cricket, Inglaterra, India. En Pakistán ves que la gente usa (estrella india) Virat Kholi camisas.

«No había razón para que lo cubra. Pensé,» no puedo aceptarlo. «En el partido de prueba, vi a alguien usar una camisa de Bangladesh.

«No explicaron nada de lo que sucedió el día anterior. Si lo hubieran hecho, podría haber entendido un poco más.

«Les dije que si hay un problema de que puedes trasladarme a otro estándar, pero dijeron que tenía que irme ahora. Fue muy discriminatorio y humillante para mí».

La leyenda de Lancashire y Pakistán Wasim Akram llamó a la campana para indicar el juego inicial en el día 3 de la prueba (Imagen: Getty Images)

«En 148 años de historia de cricket de prueba, apuesto a que no ha habido tal incidente que alguien sea comprado para usar la camisa de un país. Es un juego de caballeros», agregó.

Desde entonces se ha quejado con Lancashire, quien explicó la situación y se disculpó. Ha aceptado sus disculpas, pero dice que cree que merece «más que una disculpa» y dice que ha «dejado la pelota en su cancha» con respecto a la posible compensación o un gesto de buena voluntad.

Después de eso, hubo críticas a las acciones del club en línea. El comentarista de cómics y cricket de pie, Aatif Nawaz, dijo en X, anteriormente Twitter, dijo: «¿Cómo puede estar mal de alguna manera usar una camisa de cricket para un partido de cricket?

«¿Establecemos nuevas reglas donde solo puedes usar las camisas de los dos equipos?

Lancashire se disculpó y ha jurado evaluar los procedimientos (Imagen: papá)

«Debido a que te prometo, sucede en casi todas las competiciones, internacionalmente o domésticas del país. Este hombre no era antagónica. No molesta a nadie. Nadie parece haber presentado una queja».

Agregó más tarde: «El cricket como deporte debe colocarse por encima de la escena infantil de Old Trafford hoy. Todos los entusiastas de los cricket siempre deben ser bienvenidos en el cricket. Con una camisa de grillo, cada camisa, es parte de esa comunidad de entusiastas de los cricket.

«Aquellos que quieran aislar a una persona así no tienen lo mejor para el juego en sus corazones. Debemos usar el deporte de cricket para construir puentes, no destruir».

Sin embargo, otros dijeron que entendieron el movimiento. Un fanático dijo: «¿Te imaginas a un fanático de Footy que usa un suéter de Man City al asistir a Liverpool v Man Utd? Arch Rivals. Rile Up Fans debido a la rivalidad. ¿Por qué es diferente en el cricket?»

En un comunicado, un portavoz del club dijo: «Después de una revisión interna, el club quiere aclarar las circunstancias con un partidario que concierne a un partidario que usa un seguidor el domingo durante el partido de prueba en Emirates Old Trafford.

«En primer lugar, queremos dejar en claro que el individuo no debía quitar al individuo, simplemente usar una camisa de cricket de Pakistán.

«El enfoque seguido fue informado por un incidente el sábado, en el que un grupo de seguidores con una bandera nacional de Pakistán saludó, lo que condujo a las tensiones con los fanáticos indios cercanos.

«En ese caso, nuestros mayordomos podrían desalentar la situación al pedir respetuosamente a los individuos que guarden la bandera, lo que hicieron sin dudarlo.

«A la luz de este contexto, nuestro equipo tenía medidas de precaución el domingo.

«Un stand -supervisor le pidió cortésmente al individuo que cubra su camisa en interés de su propia seguridad y que evite la posible escalada.

«A pesar de varias solicitudes cortesas del supervisor y el equipo de respuesta, la persona se negó a pagar repetidamente.

«Luego se le pidió que abandonara el estadio por los administradores y los agentes de policía debido al comportamiento inaceptable dirigido al equipo de mayordomo.

«El club se disculpa por cada malestar e infracción que no fue previsto y revisará sus procedimientos para lidiar con situaciones similares en el futuro. Lancashire Cricket no comentará sobre este incidente».

Mohammed dijo que refiere todas las sugerencias de que era ofensivo.

India difundió el juego para asegurar un empate antes de ganar la última prueba en el óvalo para colocar la serie de cinco partidos 2-2.