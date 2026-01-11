«Fui a ver el Manchester United con Sir Alex Ferguson, así es como se comporta durante los partidos»

Sir Alex Ferguson asiste regularmente a los partidos del Manchester United y ahora se ha revelado cómo es realmente cuando ve jugar a su antiguo club.

Un multimillonario ha revelado cómo es Sir Alex Ferguson durante los partidos (Imagen: Foto de Simon Stacpoole/Offside/Offside vía Getty Images)

Sir Alex Ferguson es una leyenda del Manchester United y uno de los entrenadores más exitosos de todos los tiempos. Se podría pensar que, 13 años después de dejar el United, se habría sentido relajado viendo jugar a su ex equipo, pero tal vez no.

Las cosas son caóticas en el United en este momento y Rubén Amorim acaba de ser despedido después de 14 meses en el cargo. Ha sido una gran temporada hasta ahora, con el equipo de Old Trafford a solo tres puntos de los cuatro primeros mientras la Premier League hace una pausa para la tercera ronda de la Copa FA. Con la incertidumbre directiva, es un momento frustrante para cualquier aficionado del club.

Un hombre que también se sentirá frustrado es el legendario Sir Alex. Un titán del juego, el escocés es un habitual de los partidos del United y, a menudo, los locutores y fotógrafos lo ven entre la multitud.

En 2015, Sir Alex publicó un libro titulado ‘Leading’ con el multimillonario galés Sir Michael Moritz, que inició una larga amistad. Sir Michael, nacido en Cardiff, es conocido por sus primeras inversiones en Google, Apple, PayPal y LinkedIn y es uno de los empresarios más exitosos del mundo.

El multimillonario galés Michael Moritz (Imagen: Foto de Lea Suzuki/San Francisco Chronicle vía Getty Images)

Sir Michael rara vez concede entrevistas, pero habló con The Times esta semana para discutir una variedad de temas. En uno de ellos dio una idea de cómo es ver un partido con Sir Alex.

La pareja ha visitado juntos Old Trafford a menudo y Sir Michael afirma que su compañero nocturno es crítico con el equipo actual. Se le describe como un conductor del asiento trasero que critica a quien tiene las manos al volante.

Tanto Sir Michael como Sir Alex han tenido un gran éxito en sus respectivos campos y han logrado alcanzar el éxito durante largos períodos de tiempo. El propio Moritz siempre ha hablado muy bien del icono del United.

Hace once años, Sir Michael dijo en The Standard: «Sólo hay una Apple, un Google, un Microsoft, un sólo Alex Ferguson». Los líderes son muy raros. Sin desacreditar a nadie, es bastante fácil contratar directivos buenos y capaces.

«Es extremadamente raro encontrar un líder así, especialmente uno que no sólo sobresalga por un corto período de tiempo, sino que pueda tener un impacto durante décadas».

Sir Alex Ferguson miraba regularmente al Manchester United (Imagen: Foto de Michael Regan/Getty Images)

La leyenda del United, Roy Keane, dejó atónito el estudio Sky Sports esta semana cuando calificó a Sir Alex de «mal olor» después de que se informara que el ex entrenador se había reunido con el director ejecutivo Omar Berrada y el director de fútbol Jason Wilcox después de que Amorim fuera despedido a principios de esta semana.

El técnico interino Darren Fletcher, mediocampista durante la época dorada de Sir Alex, reveló que había hablado con el escocés para obtener su bendición antes de aceptar el puesto.

Hablando sobre la participación de Sir Alex en el club, Keane dijo: “Quienquiera que tome las decisiones en el United, Ferguson y David Gill todavía andan por ahí como un hedor.

‘¿Quién toma las decisiones? [Sir Jim] ¿Ratcliffe, Wilcox? Quien entra en el proceso de solicitud, lo siente y dice: ‘Este es el hombre para nosotros'».