Freddie Flintoff rompió tres reglas principales de I’m A Celebrity antes de ganar

Freddie Flintoff ha hablado sobre cómo dobló las líneas durante su aparición en 2015 en la serie australiana Soy una celebridad… ¡Sácame de aquí! que finalmente ganó

Freddie Flintoff hizo trampa en su camino a la victoria en I’m A Celebrity (Imagen: Soy una celebridad)

Freddie Flintoff admitió que rompió las reglas para asegurar la victoria en Soy una celebridad… ¡Sácame de aquí!

El ícono del cricket inglés participó en la primera temporada australiana del programa en 2015 y emergió como el Rey de la Selva. Sin embargo, su éxito estuvo acompañado de una dosis de engaño.

La serie se rodó en el parque Kruger de Sudáfrica (no en la jungla australiana de la versión británica) y Flintoff se tomó un descanso para fumar en secreto, aunque no fuma.

También volvió a llenar su recipiente de agua sin permiso y manipuló un juicio de Bushtucker mintiendo sobre sus miedos, haciéndolo más fácil. «Dije ‘soy fumador’, lo cual no lo soy en absoluto», dijo el hombre de 47 años en BBC Radio 5 Live en 2018.

«En Australia sabía que era ilegal fumar en Aussie TV. No te dejan fumar en Aussie TV… Me preguntaron cuántas quería al día, así que dije cinco, sabiendo que tenía que hacerlo fuera de la pantalla.

«Salí por la puerta y había una silla con un cigarrillo que no tenía. Simplemente me senté y tuve un poco de paz para mí, sin ser filmado ni audible para nadie».

Flintoff fue el primer ganador de la versión australiana de I’m A Celeb (Imagen: Salpicadura)

Por lo general, los compañeros de campamento tienen que recoger agua de un arroyo y hervirla antes de beberla. Flintoff evitó este intento colándose en una cabaña médica cercana para llenar su botella durante sus pausas para fumar falsas, alegando que lo hacía cinco veces al día.

“Entonces también me di cuenta de que a 50 metros hay un centro médico”, dijo. «En la sala médica había un abrevadero. No había una fuente de agua. Así que cogí toda la masilla de la ventana y la saqué. Y luego llené mi botella cinco veces al día.

“Estaba más hidratado que nunca en mi vida. [My wee] fue muy claro. Después de unos días pensé: «Deben pensar que soy un camello». Nadie me vio beber”.

Flintoff jugó con el sistema desde el principio, mintiendo sobre sus miedos al completar los formularios antes del espectáculo. “Rellenas un formulario sobre lo que no te gusta”, explicó.

Flintoff hizo trampa durante toda su aparición en el programa. (Imagen: Soy una celebridad… ¡Sáquenme de aquí!)

“Es bien sabido que no me gusta la oscuridad, así que pensé en ser honesto al respecto. [But] otro que publiqué fue ranas, porque no me gustan las ranas. Hice este desafío y me arrojaron un montón de ranas en la cabeza».

A pesar de las trampas, Flintoff se ganó los corazones de la multitud con su humor y personalidad, superando por poco al jugador australiano de Rules Barry Hall. Consiguió 100.000 dólares (50.000 libras esterlinas) para la Fundación McGrath.

Otras estrellas inglesas que han aparecido en la serie australiana incluyen a Joey Essex, Stephen K. Amos y Paul Burrell, mientras que la leyenda del cricket Shane Warne es otro exparticipante notable.