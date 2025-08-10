Todas las últimas noticias de la Ciudad de las Lesiones se llevaron para el viaje de la ciudad a los lobos el próximo fin de semana

Man City -Midfielder Phil Foot (Imagen: 2025 Getty Images)

Manchester City ahora está a solo seis días de su primer partido de la Premier League de la temporada 2025/26.

Viaje secundario de Pep Guardiola a Wolverhampton Wanderers el sábado por la noche buscando su desafío de título para un comienzo ganador en West Midlands.

City terminó la pretemporada con una victoria por 3-0 sobre el club de su hermana Palermo en Sicilia, con un aparato ortopédico del nuevo fichaje de Tijjani Reijnders y un golpe de Haaland Erling que selló una cómoda victoria en el Stadio Renzo Barbera.

Pero varios jugadores perdieron el viaje a Italia y City tiene una serie de problemas de acondicionamiento físico en su camino al comienzo de la nueva temporada.

Aquí hay un resumen de la última situación de lesiones.

Phil Foot

Lesión: Soltero

Foden se perdió el viaje a Palermo con un tobillo y Guardiola ha revelado que está en una carrera cuando sea adecuado para el viaje a los lobos.

«Tiene un problema en el tobillo y es por eso que no hemos tomado ningún riesgo», dijo el jefe de la ciudad. «No sé [if he will play against Wolves]. Es solo un golpe, fue doloroso, pero él estará listo cuando esté listo. «

Posible Fecha de devolución: Lobos (a) – Sábado 16 de agosto

Vara

Lesión: Ingle

El ganador del globo del año pasado se perdió la mayor parte de la temporada pasada con una lesión en la rodilla. Regresó para la Copa Mundial del Club, pero tomó una lesión en la ingle en Die Guardiola -vrees lo mantendrá fuera de funcionamiento hasta después del descanso internacional en septiembre.

«Se pone mejor, pero tenía uno grande [groin] Lesión en el último juego [of the CWC] VS al-Hilal «, dijo Guardiola.

«Se ha entrenado mejor en los últimos días. Esperamos que esté realmente en forma después del descanso internacional. Esperamos que pueda jugar durante unos minutos en estos juegos, pero lo importante es que no tiene dolor porque no queremos que Rodri se lesione.

«Intentaremos desesperadamente evitar eso … Él ha entrenado las dos últimas sesiones con nosotros, y eso es bueno».

Posible Fecha de devolución: Manchester United (H) – Domingo 14 de septiembre

Mateo Kovacic

Lesión: Aquiles

Kovacic se perdió la derrota de la Copa FA contra Crystal Palace en mayo y no ha jugado para City desde entonces. Se teme que una lesión de Aquiles lo mantenga fuera de juego durante otros dos meses.

«Tuvo una lesión y se perdió la final de la copa», dijo Guardiola. «Pensó que la paz ayudaría, pero no lo hizo. El dolor y la hinchazón aparecieron sobre el tendón del talón».

Fecha de devolución estimada: Desconocido

Claudio Echeverri

Lesión: Soltero

El creador de juegos argentino se perdió el viaje a Palermo con un problema de tobillo.

Fecha de devolución estimada: Lobos (a) – Sábado 16 de agosto

Como el gvviool

Lesión: Desconocido

El defensor internacional croata perdió el viaje a Palermo, aunque se desconoce con con qué lesiones está luchando. Guardiola debe proporcionar claridad sobre su situación en su conferencia de prensa antes de la competencia la próxima semana.

Fecha de devolución estimada: Lobos (a) – Sábado 16 de agosto