Flick Hansi dispara críticas de Barcelona después del debut de Marcus Rashford en medio de Man United Nightmare

Manchester United Lianee hizo su debut en el Barcelona el fin de semana, pero la película de Hansi fue crítica con su equipo

Hansi Flick ha criticado la actuación de Barcelona después de que Marcus Rashford debutó. (Imagen: Foto de Rafa Babot/Getty Images)

El entrenador en jefe Hansi Flick Van Barcelona criticó la actuación de sus jugadores durante el boog del Manchester United -Loan de Marcus Rashford por los campeones de La Liga. A pesar del crucero por una victoria por 3-0 sobre RCD Mallorca, el táctico alemán estaba menos que impresionado por la mentalidad de sus jugadores.

El ex jefe del Bayern de Múnich sintió que su equipo se quitó el pie después de que se dirigió a dos goles en la primera mitad de los goles de la primera mitad de Raphinha y Ferran Torres. La tarea de los anfitriones para superar la escasez se hizo más grande después de haber transmitido dos jugadores en solo seis minutos hacia el final de la apertura 45.

Rashford obtuvo 20 minutos en su primera actuación competitiva para los gigantes catalanes con Lamine Yamal, lo que agrega brillo al resultado en la segunda mitad del tiempo de parada.

El triunfo llevó a Barcelona a la cima del fútbol español, pero la película se mantuvo frustrada por el rendimiento de sus jugadores.

«No me gustó el juego. Son tres puntos importantes, pero no me gustó. Después de una escasez de 2-0 y dos cartas rojas», dijo.

«Creo que el equipo jugó al 50 por ciento, y no me gustó. Podemos hacerlo mejor.

‘No me gusta que se queden en guardia. Tuvimos que controlar la pelota y el juego. Tenemos que anotar

«Jugar con 50 o 60 por ciento contra nueve hombres no es posible. Tenemos que jugar más rápido. Tenemos que mejorar algunas situaciones».

Flick llamó a Rashford durante su evaluación después de la competencia y simpatizó con la Academia de Graduados de United.

Agregó: «No fue un buen papel para Rashford, porque no había espacio. Los jugadores jugaron con un 50 por ciento.

«Y Joan (García) tuvo un gran juego. Puede continuar así».

Rashford espera dejar su huella durante su préstamo estacional en España después de completar su salida de Old Trafford.

Los campeones de La Liga serán el salario de Rashford durante su tiempo en Camp Nou, un movimiento que se espera que ahorre a United alrededor de £ 12 millones.

Como parte del acuerdo, Barcelona tiene la opción de hacer que su transferencia a Cataluña sea permanente por £ 26 millones.

Aquí en Manchester Evening News estamos comprometidos a brindarle la mejor cobertura y análisis de Manchester United.

Asegúrese de no perderse las últimas noticias de United al convertirse en miembro de nuestro grupo gratuito de WhatsApp. Puede obtener todas las últimas noticias y enviar el mejor análisis directamente a su teléfono haciendo clic en aquí Suscribirse.

También puede suscribirse a nuestro servicio de boletín gratuito. Hacer clic aquí Ser enviado las mejores historias del día.

Y finalmente, si prefiere escuchar nuestro análisis experto, asegúrese de que nuestro Manchester sea un podcast Red, con el show de Samuel Luckhurst y el debate a mitad de semana. Nuestros programas están disponibles en todas las plataformas de podcast, incluidas Spotify Y Podcasts de AppleY también puedes mirar más YouTube.