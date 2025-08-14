Jack Grealisk ha cambiado el préstamo a Everton, donde Manchester City esperará que pueda volver a crear su carrera.

Jack Grealisk se ha unido a Everton a un préstamo estacional de Manchester City. Imagen: Everton FC

Jack Grealisk está comenzando un nuevo capítulo de su carrera en Everton esta temporada después de que expiró un préstamo de Manchester City el martes. El internacional inglés de 29 años se une a los Toffees con un préstamo estacional con el fin de hacer un cambio permanente el próximo verano,

Algunos informes han afirmado que hay un acuerdo no Damn de £ 50 millones si se desempeña bien en el estadio Hill Dickins esta próxima campaña.

Last season was a challenge for Grealishe, and although it could be felt that he did not fully realize the price tag of £ 100 million that was paid by City to Aston Villa in 2021, he contributed to the club that won three Premier League titles, a Champions League Crown, a Fa Cups, a Fa Cups, a FA Cups, a FA Cups, a Fa Cups, a Fa Cups, a Fa Cups, a Fa Cups, a Tazas de fa, tazas de faefa, tazas de fafa, tazas de fa, tazas de fa, tazas de fa, tazas de fa, tazas de fa, tazas de fa, tazas de fa, tazas de fa, un fa tazas, un fa tazas, un fa tazas, un fa tazas y un fafa tazas y un fafa tazas y una fafa tazas. Visto, 157 veces en todas las competiciones.

Leer más: Man City Transfer Postancia sobre Gianluigi Donnarumma y Ederson dadaLeer más: Aquí para ver el Manchester City y United jugando en la Premier League para 2025/26

Grealish firmó un contrato de seis años con City en 2021, reembolsó £ 100 millones por esos seis años, antes de que la amortización fuera cubierta después de cinco años por la Premier League y la UEFA, donde terminó £ 16.7 millones al año, exclusivamente su reportado £ 15 millones al año en salarios.

De esa cifra de £ 100 millones, su valor en libros sigue siendo £ 33.4 millones en el balance del club. Antes de City, sabiendo que Grealisk se había caído de gracia con Baas Pep Guardiola, no era una gran opción alrededor del borde de los asuntos del primer equipo para otra temporada, pero con el mercado de un jugador que tenía forma y tenía una gran carga salarial, había poco interés en los clubes para publicar grandes costos de transferencia.

El Switch Everton tiene sentido para la ciudad. Mantiene su salario que ha estado en la nómina durante 12 meses y le da a Grealishe una ventana minorista para jugar al fútbol, incluso posible hasta el punto en que Everton quiere que el acuerdo sea permanente.

Tiene que jugar para proteger parte de su valor, especialmente si solo necesita estar en su contrato durante un año, el próximo verano. Con eso en mente, parece que los informes de £ 50 millones que son el reembolso desean comprar Everton el próximo verano pueden exagerarse, ya que tendrá casi 31 en 12 meses. El mercado de jugadores a esa edad cuya forma ha disminuido, no está en ese precio, y solo un grupo selecto de clubes en Inglaterra podría participar, o el de la Liga Pro de la Arabia Saudita. Debido a que es una opción no índice de comprar, esa cantidad de £ 50 millones sin duda sería desafiada por posibles postores.

Si Grealisk está bien con Everton, es mucho más probable que esa ciudad intente continuar por lo que queda en su valor en libros más una pequeña victoria contable, digamos £ 10 millones, haciendo que una suma de £ 25-30 millones sea mucho más realista, especialmente porque sabía el valor en libros durante un año y ahorra el resto de su salario. Si se vendieran por £ 25 millones, habrían obtenido una ganancia de aproximadamente £ 9 millones y habrían ahorrado £ 30 millones en salarios para los dos años restantes de su contrato, lo que no representaría un mal valor, ya que habría contribuido al éxito de la ciudad durante su tiempo en el club.

Everton ve el acuerdo de Grealisk como un riesgo que vale la pena correr, y City querrá que brille sobre Merseyside, porque les permitirá tener un mercado mucho más flotante para sus servicios el próximo verano, algo que simplemente no hubo una salida permanente del estadio Etihad posible.

Le da un lugar para jugar semana tras semana a nivel de élite, para un lado que no será uno del título de la ciudad esta temporada. También le da la oportunidad de forzar su camino hacia los planes de Thomas Tuchel antes de la Copa del Mundo en el verano siguiente en América del Norte. Ser parte del acuerdo de tres leones en un gran torneo sería un impulso para la ciudad en términos de lo que pensaron que podrían venir al mercado el próximo verano.