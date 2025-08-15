FIFA -SoundTrack -icone seleccionado como Número de introducción Sky Sky Sports Premier League 25/26

Sky Sports ha anunciado un nuevo número de introducción de la Premier League para la temporada 2025/26, con la emisora trabajando con Kasabian por primera vez en más de diez años.

La nueva música Sky Sports Introy -Makers Kasabian tuvo una canción icónica en la FIFA 13

Sky Sports ha presentado una revisión importante para su programación para la próxima campaña de la Premier League que puede no promover a todos los fanáticos.

Desde 2020, ‘Stop This Flame’ de Celeste ha sido el número de temas Sky Sports para las transmisiones de la Premier League. La nueva campaña, sin embargo, ya está produciendo cambios importantes con la llegada de un nuevo número de apertura.

Una edición reelaborada de Goat of Kasabian Ft.Cristale actuará como la nueva música temática para la temporada 2025/26 de la Premier League y se escuchará en cuatro shows este fin de semana.

La cantante principal Serge Pizzorno reinventó la canción y remezcla, que estaba en su álbum número uno, Events, por primera vez.

El álbum llegó a la cima de las listas británicas después del lanzamiento de 2024, con la cabra convirtiéndose en una de las sorprendentes canciones de la colección.

En una declaración de medios reciente, dijo: «La cabra tiene que ver con la confianza en sí mismo y perseguir sus sueños con todo lo que tiene, estamos orgullosos de lo que esta canción representa. Esto es para todos los que alcanzan más, dentro y fuera del campo».

El chef de fútbol de Sky Sports, Gary Hughes, agregó: «Tenemos una relación a largo plazo con la banda y ‘Club Foot’ es una de las canciones más reconocibles que usamos, por lo que nuevamente con el trabajo de Kasabian es fantástico».

La legendaria canción de Kasabian, Club Foot, fue la banda sonora de la introducción de la emisora para la temporada 2009/10. La banda de indie rock también tiene una gran cantidad de canciones en la serie de videojuegos de la FIFA desde 2003 y en Pro Evolution Soccer, que sin duda afectará a una cierta audiencia.

Los partidarios obtienen su primera experiencia en vivo del número especialmente compuesto como parte de la cobertura previa al partido de Sky para la competencia inaugural de la temporada. El actual campeón Liverpool se enfrentará a Bournemouth el viernes por la noche en Anfield, con el equipo de Arne Slot con el objetivo de comenzar su defensa de deficiencia con una nota positiva.

El último patada el sábado entre Wolves y Manchester City ofrece a los espectadores una nueva oportunidad de escuchar la nueva melodía. Sin duda se jugará repetidamente durante ‘Super Sunday’, en el que Chelsea Crystal Palace y el Arsenal le da la bienvenida a Old Trafford para competir contra el Manchester United.

El último juego de la primera semana de juego, también transmitido en Sky Sports, es el lunes por la noche con Leeds United recién promocionado que se enfrentará con Everton.

Detener esta llama ha sido la pista de introducción más antigua de Sky Sports, con un mandato de cinco años en la emisora. La esperanza es que esta colaboración con Kasabian extienda su reinado por un tiempo.