Fichajes, tribuna norte, 115 cargos – durante la última visita de Pep Guardiola al Manchester City

Resulta que todo el mundo sabía que Pep Guardiola dejaría el Manchester City este verano. Ha habido una avalancha de periodistas, expertos y fanáticos que dicen que ha estado claro durante años. Casi todos están equivocados.

Incluso con ambos pies fuera de la puerta, todavía hay un atisbo de esperanza en Etihad de que alguien o algo pueda traer de vuelta a Guardiola para terminar el último año de su contrato. Porque, como puede pasar cuando llevas diez años en el club, nada de esto es nuevo.

Guardiola se preguntó si sobreviviría al peor momento de su primer año en el fútbol inglés, ya que su reputación y su estilo fueron brutalmente destrozados por la realidad del fútbol inglés. Luego, después de ganar la Premier League con la mayor cantidad de puntos en una sola temporada, firmó una extensión de contrato hasta 2021, y esas mismas personas que se felicitaban con suficiencia ahora dudaban de si lo lograría.

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Había incertidumbre, por supuesto, pero surgió de que Guardiola sopesó sus mejores opciones y cambió de opinión. El presidente de la ciudad, Khaldoon Al Mubarak, y sus colegas dejaron claro desde el principio que querían que el catalán permaneciera el mayor tiempo posible.

La mayor parte del tiempo ha estado dentro, pero a veces ha estado fuera, como en noviembre de 2024, cuando dio un dramático giro de 180 grados cuando el desempeño del equipo comenzó a dispararse. «Desde el inicio de la temporada he estado pensando mucho», dijo Guardiola tras firmar su contrato. «Pensé que esta temporada sería la última.

«Pero con los problemas que tuvimos en el último mes, sentí que este no es el momento de irme. Habría decepcionado al club. Sentí que no podía irme ahora. Fue tan simple como eso. Tal vez las cuatro derrotas fueron la razón y sentí que no podía irme. Sentí que el club todavía me quería y el hecho de que todavía estamos juntos, así que firmé».

Con Guardiola siendo a la vez impulsivo y reservado como persona, y el City cada vez más dispuesto a esperar hasta que el genio a cargo de ellos decida, se han trazado muchas contingencias, pero el Plan A siempre ha sido mantener al hombre que tienen. Cada año que se quedaba, era más probable que se fuera. El director deportivo Txiki Begiristain siempre dijo que contrataría al sucesor de Guardiola, pero incluso él sobrevivió y se marchó el verano pasado. Y, sin embargo, el catalán ha sobrevivido a la mayor parte de su personal.

Su decisión de quedarse a finales de 2024, tras ser cortejado por Inglaterra ese verano, llamó la atención entre la plantilla del club, y más aún cuando se anunció un contrato por dos años. Se consideró que probablemente se trataba de un mecanismo para que Guardiola evitara constantes preguntas en las ruedas de prensa sobre un contrato que expiraba y le diera un año de cobertura.

Pero aún así no pudieron estar seguros y otras personas cercanas al técnico señalaron que nunca ha firmado contrato en su carrera; cuando da su palabra, no la incumple. El tiempo lo dirá, pero no sería una sorpresa si hubiera una cláusula de rescisión en el acuerdo o un acuerdo de caballeros con el presidente, dado todo lo que Guardiola le ha dado al City durante la última década.

Guardiola comenzó a hablar más esta temporada sobre todo, desde los árbitros hasta Donald Trump y Palestina, yendo más lejos que nunca a la manera de un hombre a quien no le preocupan las relaciones duraderas. Algunos objetarían que nunca fue especial, y también habría sido difícil para un ganador en serie alejarse de un equipo joven que ya ganó dos trofeos esta temporada y se espera que sea aún mejor el año que viene.

El técnico siguió desempeñando un papel clave en los fichajes de enero de Antoine Semenyo y Marc Guehi, y aunque a ambos se les dijo que la mayor parte de sus carreras en el Etihad serían lejos de Guardiola, no se dio ningún límite de tiempo concreto porque se desconocía en ese momento. Un hombre que lo ha ganado todo antes todavía está aquí e intenta ganar más.

Eso también explica la postura de Guardiola sobre su futuro, incluso cuando ya lo había decidido. El técnico ha mantenido a los jugadores alerta en cada sesión de entrenamiento a lo largo de su carrera, sabiendo que podrían ser convocados en cualquier momento. Al mantenerlos en la ignorancia sobre su futuro durante todo el año, nunca hubo abandono.

Luego están los costos. Guardiola no tiene rival como el mejor defensor del City según las acusaciones que la Premier League les hizo por primera vez en 2023. Las acusaciones más graves apenas se relacionan con la época del jugador de 55 años en el Etihad, pero ha hecho todo lo posible para enfatizar la inocencia del club cuando tiene todas las oportunidades para irse.

Si algunos desinformados quieren retratar su salida este verano en relación a eso, la realidad es que a Guardiola le dolerá irse antes de que se conozca el veredicto. Pero al igual que Begiristain cuando se le asigna la tarea de encontrar su reemplazo, a veces no se puede esperar por siempre.

El City esperaba que así fuera, pero como lo ha hecho durante años, ha hecho la debida diligencia para encontrar alternativas. Esta vez se trató de una conversación con Enzo Maresca mientras estaba en el Chelsea y su deseo de hacerse cargo se refleja en su disposición a esperar sin trabajo tras dejar Stamford Bridge en enero; Al italiano se le podría haber sugerido fácilmente para una serie de puestos de la Premier League y de la selección nacional que se han discutido y, sin embargo, el silencio es revelador.

Parte del trabajo de Maresca era esperar algo que tal vez no llegara, ya que Guardiola recientemente decidió que estaba fuera para siempre. Aunque ha insistido en conferencias de prensa en que se quedará, la visita a Stockport el mes pasado pareció aceptar una oferta de su arrendador que probablemente ha sido una invitación abierta durante años.

Fue a finales de abril cuando se confirmó apresuradamente que la nueva tribuna norte se abriría a tiempo para el último partido en casa de la temporada, dando la bienvenida a otros 7.000 aficionados al Etihad en lo que sería un récord de asistencia. El trabajo para completar la construcción ha sido caótico desde entonces, con prisas por terminarlo, lo que provocó una frenética disputa por la final de la Copa Juvenil FA, después de que el presidente dejó claro el mes pasado que tenía que hacerse.

No será el domingo, pero al menos debería estar abierto para permitirle a Guardiola otro récord y la mayor despedida posible. Y aunque el técnico no hubiera querido que se filtraran noticias antes de un partido tan crucial de la Premier League, una vez confirmada su decisión habría sabido que las ruedas tendrían que empezar a girar, tanto para los homenajes a él como para la transición.

En verdad, fue sorprendente que el secreto se haya mantenido durante tanto tiempo, considerando que el ruido ha aumentado tanto en las últimas semanas, cuando todo detrás de escena estaba claramente cambiando. Puede que eso no tranquilice a Guardiola antes del viaje a Bournemouth, pero consiguió casi todo lo que quería, tal como lo hizo durante sus diez años en el Etihad.

Si hubo arrepentimientos y se sintió personalmente responsable del bajón del equipo en el inicio de la temporada 2024/25 después de decirle a la directiva ese verano que la plantilla no necesitaba renovación, Guardiola ha supervisado el arranque de un nuevo equipo que ya ha ganado dos trofeos y podría ganar un tercero esta semana. Podría quedarse por más, pero sale en lo más alto mientras todavía tiene hambre de más.

Guardiola ha sugerido anteriormente que se tomará un descanso después de esto, pero también tiene los ojos puestos en la gestión internacional y podría haber más de una vacante que le interese después del Mundial; España ciertamente será una opción prohibida, pero Inglaterra, Italia y Brasil podrían verse tentados. Al igual que con el City, es probable que el técnico sea flexible sobre lo que hará a continuación.

Sin embargo, sabe que vaya donde vaya, siempre será bienvenido en el Etihad. Los fanáticos del City tendrán que despedirse esta semana, pero su legado se extenderá más allá de un homenaje permanente, dada la forma en que Guardiola cambió el club y los recuerdos que les dejó a sus seguidores.

Así como la salida de Guardiola dejará un enorme vacío en un club creado sólo para él, él ha dado tanto de sí mismo que su huella se sentirá en las próximas décadas.