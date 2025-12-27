Fernandes, Mainoo, Maguire: última lesión del Man United y fechas de regreso ante los Wolves

La última lesión del Manchester United que incluye actualizaciones sobre Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo, Harry Maguire y Matthijs de Ligt

Bruno Fernandes se perdió la victoria del Manchester United sobre Newcastle por lesión (Imagen: Carl Recine/Getty Images)

El Manchester United volvió a la victoria con una victoria por 1-0 sobre el Newcastle. El gol de Patrick Dorgu en la primera mitad fue suficiente para que el United asegurara los tres puntos en el choque del Boxing Day en Old Trafford.

El equipo de Rubén Amorim tuvo que afrontar el partido sin el capitán Bruno Fernandes disponible para ser seleccionado. Fernandes se encuentra actualmente fuera de juego por una lesión muscular que sufrió durante la derrota de la semana pasada ante el Aston Villa.

El United ahora se preparará para enfrentarse a los Wolves en su próximo partido de la Premier League, que tendrá lugar en casa el martes por la noche.

Aquí, el Noticias de la noche de Manchester Analiza la lista actual de lesionados del United y las posibles fechas de regreso.

Bruno Fernandez

Se espera que Bruno Fernandes no esté disponible para el United durante varias semanas debido a una lesión muscular.

Fernandes se perdió la victoria sobre Newcastle en el Boxing Day, que fue solo el tercer partido que el internacional portugués se perdió debido a una lesión durante su estancia en el United.

Posible fecha de regreso: Enero

Kobbie Mainoo

Kobbie Mainoo está al margen por una lesión en el gemelo que le ha obligado a perderse los dos últimos partidos del United.

El regreso no está lejos, pero no está claro si el internacional inglés regresará a tiempo para enfrentar a los Wolves o tendrá que esperar al próximo partido del nuevo año.

Posible fecha de regreso: 30 de diciembre contra Wolves (H) o 4 de enero contra Leeds United (A)

Matthijs de Ligt

Matthijs de Ligt lleva varias semanas de baja por una lesión en la espalda, pero cada vez está más cerca de volver a la acción.

El United espera tener a De Ligt en el equipo para el choque del martes contra los Wolves, y se espera que Amorim brinde una actualización cuando el entrenador en jefe hable con los medios antes del partido de la próxima semana.

Posible fecha de regreso: 30 de diciembre vs. Lobos (H)

Harry Maguire

Harry Maguire todavía se está recuperando de una lesión y podría regresar al equipo del United cuando se enfrente a los Wolves el próximo martes por la noche.

Maguire ha estado fuera de juego durante varias semanas debido a la lesión, pero se acerca un regreso, pero queda por ver si el defensor estará disponible contra los Wolves.

Posible fecha de regreso: 30 de diciembre vs. Lobos (H)

Ausencias sin lesiones

Bryan Mbeumo

Bryan Mbeumo actualmente no está disponible para el United ya que continúa jugando con Camerún en la Copa Africana de Naciones.

El delantero regresará en enero después de que su país fuera eliminado del torneo o ganara la competición.

Posible fecha de regreso: Enero

Amad Diallo

Amad Diallo tampoco está disponible para el United ya que juega para Costa de Marfil en la Copa Africana de Naciones.

Posible fecha de regreso: Enero

Noussair Mazraoui

Noussair Mazraoui sigue no disponible para el United ya que continúa jugando con Marruecos en la AFCON, que se celebra en su país de origen.

Posible fecha de regreso: Enero

