Fernandes, Mainoo, De Ligt – Noticias sobre lesiones del Man United y posibles fechas de regreso del Newcastle

El Manchester United llega al partido de la Premier League contra el Newcastle sin Bruno Fernandes y otras tres estrellas del primer equipo

Bruno Fernandes, descartado para el Manchester United vs Newcastle por lesión (Imagen: (Foto de Ryan Browne/Shutterstock))

Se espera que al Manchester United le falten siete jugadores para el partido de la Premier League contra el Newcastle United. El equipo de Rubén Amorim disputará el único partido previsto para el Boxing Day, recibiendo a los Magpies en Old Trafford.

Aston Villa venció al United el fin de semana pasado, pero el golpe más grande que recibió ese partido probablemente fue la lesión de Bruno Fernandes. Con Casemiro sancionado y Kobbie Mainoo sufriendo un pequeño problema durante el entrenamiento, Lisandro Martínez se desplegó en el centro del campo.

El United también está agotado en la defensa central con Harry Maguire y Matthijs de Ligt está lesionado. Bryan Mbeumo, Amad y Noussair Mazraoui tampoco están disponibles actualmente ya que todos participan en AFCON.

Un pequeño aspecto positivo es que Newcastle tampoco cuenta con varios jugadores clave, especialmente en defensa. Dicho eso, HOMBRE Deportes ha reunido las últimas actualizaciones sobre las estrellas lesionadas del United y cuándo podrían regresar.

Bruno Fernandez

El capitán del United se vio obligado a abandonar el campo por una lesión en el tendón de la corva en la derrota del fin de semana pasado ante Villa. Pudo aguantar otros cinco minutos, pero finalmente se escapó en el transcurso del descanso. Ha sido descartado para su combate del Boxing Day.

Lo que dijo Amorim: «No para este partido. Se están recuperando. No creo que les lleve mucho tiempo. Kobbie regresará más rápido que Bruno. No quiero decir [how long for Bruno]. Por supuesto que tengo una idea, pero veamos».

Posible fecha de regreso: Leeds United (A) – Domingo 4 de enero

Kobbie Mainoo

Mainoo fue una omisión sorprendente del grupo que se dirigía a Villa Park. Amorim luego reveló que se trataba de una lesión.

Lo que dijo Amorim: «No para este partido. Se están recuperando. No creo que les lleve mucho tiempo. Kobbie regresará más rápido que Bruno. No quiero decir [how long for Bruno]. Por supuesto que tengo una idea, pero veamos».

Kobbie Mainoo sufrió una lesión a principios de este mes (Imagen: Manchester United a través de Getty Image)

Posible fecha de regreso: Lobos (H) – Martes 30 de diciembre.

Matthijs de Ligt

De Ligt ha estado ausente de los últimos cuatro partidos del United por una lesión en la espalda. Amorim echó de menos a los holandeses en las últimas semanas, y Ayden Heaven y Leny Yoro tuvieron algunas dificultades.

Lo que dijo Amorim: « Todavía estamos trabajando con ellos, no están disponibles para esto. A ver el próximo”.

Posible fecha de regreso: N / A

Harry Maguire

Durante el empate 2-2 contra el Tottenham antes del parón internacional de noviembre, Maguire se vio obligado a abandonar. Desde entonces no ha jugado con el United.

Lo que dijo Amorim: « Todavía estamos trabajando con ellos, no están disponibles para esto. A ver el próximo”.

Posible fecha de regreso: N / A

Ausencias en la AFCON: Bryan Mbeumo, Amad Noussair Mazraoui

Tres jugadores del United representarán a sus respectivos países en la AFCON. El Marruecos de Noussair Mazraoui como país anfitrión comenzó el torneo con una victoria sobre las Comoras.

En Nochebuena, Amad marcó el gol decisivo de Costa de Marfil contra Mozambique. Más tarde ese día, Bryan Mbeumo asistió al gol de la victoria de Camerún contra Gabón.

Con los tres ganando, es probable que esto retrase su regreso a Old Trafford.

Posible fecha de regreso: N / A