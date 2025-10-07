Fans de Valorant en Manchester obtendrán una visión personal exclusiva de una nueva actualización esta noche

Los jugadores de Valorant pueden reservar esta noche en un evento gratuito en el barrio norte de Manchester para jugar temprano una nueva actualización.

Esta noche llegará un evento de valor a Pixel Bar en el barrio norte de Manchester. (Imagen: juegos antidisturbios)

El editor del competitivo tirador en línea Valorant trae esta noche un evento temático exclusivo a Manchester con jugadores locales que pueden obtener la actualización más reciente del juego para otra persona en el mundo. Esto sigue al reciente torneo de campeones de VCT que tuvo lugar en París durante el fin de semana, donde el editor Riot Games anunció el héroe más nuevo que llegó al juego: Veto.

Los fanáticos del juego que van a Pixel Bar a las 6 pm de esta noche en el barrio norte de Manchester, tienen la oportunidad de probar el héroe él mismo antes de que la actualización se realice en todo el mundo el 7 de octubre. El nuevo héroe tiene una serie de nuevas habilidades emocionantes, la mayoría de las cuales tienen como objetivo combatir las utilidades enemigas.

Pixel Bar es una ubicación con un tema de juego en Manchester, con un bar completamente lleno de arriba y un conjunto de PC de juegos en una sala de eventos a continuación. Los fanáticos que quieran asistir al evento de valor de valor deben preceder EventbriteCon boletos que se agotan rápidamente.

Además de jugar la última actualización de Valorant para otra persona, los jugadores pueden jugar ‘Mini Juegos Valorant’ divertidos y participar en acciones de regalos y otras actividades. Pixel Bar también ofrece cócteles con comida y tema, aunque deben comprarse porque no están incluidos en la entrada de evento gratuita.

«Aunque aún no podemos revelar todo el contenido que los jugadores podrán conseguir, no podemos esperar para traer la primera experiencia en Manchester». dijo Richard Churchill, gerente de marca de Valorant para el norte de Europa. «Conectar nuestra comunidad y ofrecer oportunidades únicas para celebrar su juego favorito juntos es algo por lo que nos esforzamos constantemente en Riot Games».

Aquellos que no obtienen un boleto para el evento de esta noche pueden jugar veto para ellos cuando la actualización entra en juego el 7 de octubre del 7 de octubre. Aquí hay una lista de las nuevas habilidades para Veto, el 28 ° héroe que llega a Valorant:

Corte cruzado (c): Fuego para colocar en el piso. Mientras él está al alcance y mire el vórtice, active nuevamente en Teleport. Durante la fase de compra, el vórtice se puede recuperar para ser implementado nuevamente.

Fuego para colocar en el piso. Mientras él está al alcance y mire el vórtice, active nuevamente en Teleport. Durante la fase de compra, el vórtice se puede recuperar para ser implementado nuevamente. Interceptor (E): Fuego para ubicarse en la ubicación proyectada. Reutilizar para activar. Una vez activo, la utilidad destruirá que un jugador rebotaría y/o naturalmente destruido por el fuego de rifle. Los enemigos pueden destruir al interceptor.

Fuego para ubicarse en la ubicación proyectada. Reutilizar para activar. Una vez activo, la utilidad destruirá que un jugador rebotaría y/o naturalmente destruido por el fuego de rifle. Los enemigos pueden destruir al interceptor. Chokehold (Q): Para lanzar fuego. Implementos basados ​​en el efecto de la tierra, atrapar enemigos que intervienen. Los enemigos son impresionantes y expirados. Los enemigos pueden destruir la caída antes de la activación.

Para lanzar fuego. Implementos basados ​​en el efecto de la tierra, atrapar enemigos que intervienen. Los enemigos son impresionantes y expirados. Los enemigos pueden destruir la caída antes de la activación. Evolución (x): Inmediatamente obtenga una estimulación de combate, regeneración y se vuelva inmune para todas las formas de DEG.

Evento de valor de valor en Pixel Bar
Boektickets para el Evento de valor de valor en Pixel Bar en Manchester aquí.

El veto se puede desbloquear de forma gratuita activando su contrato en el juego y completando partidos para ganar puntos XP. Sin embargo, los jugadores también pueden comprar puntos antidisturbios con dinero real para desbloquear inmediatamente al agente.

Los agentes cuestan 1,000 RP en Valorant, que es de £ 8.59 cuando se compra directamente de Riot. Sin embargo, es posible obtener un poco menos de 1,000 RP cuando se compra a través de la carga.