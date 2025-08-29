El entrenador en jefe de Man United, Ruben Amorim, ya está bajo una presión cada vez mayor después de un lento comienzo de temporada.

Ruben Amorim está bajo una presión cada vez mayor. (Imagen: Ash Donelon/Manchester United a través de Getty Images).

Algunos partidarios del Manchester United no creen que Ruben Amorim vea la temporada como entrenador en jefe del club.

United ha experimentado un comienzo difícil de su primera temporada completa bajo el entrenador en jefe portugués, por lo que no ganaron ninguna de su apertura de tres juegos en competencia y copa.

United salió de la Copa Carabao en la segunda ronda en condiciones de shock el miércoles por la noche y fue abandonado de la competencia por el equipo de la Liga Dos Grimsby Town en Blundell Park.

Después de regresar de 2-0 para restaurar la paridad y llevar los 90 minutos para terminar con el nivel de puntajes en 2-2, United 12-11 fue derrotado por castigos, lo que significa que Amorim se quedó para intentar exactamente lo que salía mal.

Cuando se le preguntó qué salió mal, dijo: «Todo. Ni siquiera estábamos aquí como comenzamos el juego. Cuando todo es tan importante en nuestro club, todo lo que sucedió, es un problema en nuestro club, tenemos que hacerlo mucho mejor. Solo tengo que pedir perdón a nuestros fanáticos.

‘Sentí que mis jugadores hablaron muy duro hoy lo que quieren. Creo que es fácil para ti [how to interpret it]. Concentremos en el próximo juego y luego tenemos la parada para los Juegos Internacionales. Pensaremos en las cosas. «

Después de no haber ganado este período de tres juegos, United y Amorim estarán bajo una enorme presión para ofrecer un resultado positivo contra Burnley en Old Trafford el sábado.

Después de una primera pretemporada al timón y una primera oportunidad para dar un sello significativo al equipo que heredó del ex jefe de United Erik Ten -Hag, los partidarios de United, para el primer partido de la temporada contra el Arsenal a principios de este mes, tenían la esperanza de que Amorim comenzara su primera temporada completa con una explosión.

Aunque todavía es muy temprano, una pequeña mayoría de los fanáticos del United ya temen que no esté a cargo al final de la campaña. Deporte para hombres Una encuesta en línea realizada que atrajo 6,000 respuestas y el 57 por ciento de los votantes no creen que Amorim tome la temporada.

A pesar del hecho de que el club es para la final de la temporada pasada de la Europa League, su récord general como entrenador en jefe unido, aunque tienes que explicar un grupo de comentarios, no ha sido lo suficientemente bueno. Solo ganó 16 de sus 45 juegos y solo logró ocho victorias nacionales.

Además, el 56 por ciento de los que participaron en la encuesta tienen menos confianza sobre el resto de la temporada de United después de su lento comienzo. Un 28 por ciento menor todavía cree que la temporada irá como esperaban originalmente.

