Fan del Manchester United pero la cuenta amorosa para un viaje de taxi de cuatro millas, y el conductor no menos que bien

Terminó en la corte

El conductor de alquiler privado ha recogido ilegalmente la tarifa en Sir Matt Busby Way (Imagen: Getty Images)

Un inquilino privado del inquilino ha retirado su licencia de conducir después de recaudar ilegalmente una tarifa fuera de Old Trafford y cobró £ 35 por un viaje de cuatro millas.

Rehan Mirza, de 42 años, esperó en su Mercedes en el rango de Black Cab en Sir Matt Busby mucho después del partido de la Premier League de Manchester United contra Leicester City el 10 de noviembre del año pasado.

Tomó un fanático del United y su hijo de siete años y los llevó a la estación de tren de Piccadilly.

Mirza insistió en que el viaje había costado £ 35.

El fanático del sospechoso pagó, pero luego se quejó ante el Consejo de Trafford.

Los inquilinos privados solo están permitidos y asegurados para recoger a los pasajeros reservados por adelantado.

Su equipo de aplicación de la licencia realizó una investigación y descubrió que Mirza había sido ilegal por tarifas para el rango y, por lo tanto, sin seguro.

En su ausencia, su licencia de alquiler privada fue retirada durante una reunión del codo de licencias del Consejo de Trafford.

También fue procesado y culpable de los magistrados de la Corte de Manchester por la acusación de alquiler ilegal, de modo que un vehículo que no sea un carruaje Hackney podría esperar en un estándar y conducir sin seguro.

Fue condenado el viernes 19 de septiembre, donde Mirza Van Chudleigh Road, Crumpsall, recibió una multa de £ 250, ordenó un suplemento de £ 100 y costos de £ 300.

Un portavoz del Consejo de Trafford dijo en un comunicado publicado después de la audiencia: “Nuevamente, nuestro equipo de licencias ha demostrado una dedicación continua para mantener a los conductores que ponen en peligro al público, responsable de sus acciones.

“Solo los vehículos Hackney con licencia de Trafford pueden recoger clientes sin una tarifa reservada fuera de Old Trafford.

«Nuestro equipo de aplicación continúa patrullando Old Trafford en los días de competencia y responde a las quejas para garantizar que se tomen medidas decisivas cuando sea necesario».